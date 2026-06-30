Baena y el reto de suceder a Griezmann: "﻿Es una responsabilidad bonita"

El de Roquetas de Mar señala que "una de las razones" por las que firmó por los colchoneros fue por la presencia en el banquillo de Diego Pablo Simeone

Álex Baena, futbolista del Atlético de Madrid, se ha referido a algunas cuestiones relacionadas con el conjunto colchonero desde la concentración con la selección española con la que disputa el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Una es el hecho de que algunos lo consideren el relevo de Antoine Griezmann. "Es una responsabilidad bonita", ha asegurado.

La marcha de Griezmann deja un vacío que no será fácil de rellenar en el Atlético de Madrid y muchas miradas apuntan a Baena. "Es una responsabilidad bonita. Ojalá consiga una cuarta parte de lo que ha conseguido Antoine en el Atleti. Ha sido una de las personas que más me ha ayudado en el vestuario, me ha cogido muchísimo cariño, yo a él también. Aunque no se lo haya dicho mucho, he aprendido muchísimo de él en los entrenamientos y en los partidos", ha dicho sobre el francés en una entrevista en Mundo Deportivo.

Baena dice que una de las razones para fichar por el Atlético de Madrid fue Simeone

El primer año de Baena no ha sido el esperado en el Atlético de Madrid. Hay quien señala a la falta de adaptación al estilo de Diego Pablo Simeone. "Desde fuera se ve una cosa, pero desde dentro es totalmente lo contrario. Es un entrenador que te exige mucho y es uno de los mejores del mundo", ha dicho sobre el internacional español sobre su entrenador en el equipo del Metropolitano.

Incluso Baena ha desvelado una las de las razones que le hizo aceptar la propuesta del Atlético de Madrid y que tiene que ver con la figura de Simeone: "Ya dije que una de las razones por las que fui al Atleti fue por él, porque me gusta su filosofía, cómo vive los partidos y cada entrenamiento".

Baena, el nivel de Julián Álvarez y el deseo de compartir vestuario en el Atlético con Grimaldo

Otro nombre de actualidad en el Atlético de Madrid es Julián Álvarez y el deseo de marcharse del argentino que podría acabar en el Barcelona. Baena fue cuestionado por el argentino y que tiene de especial. "Lo ha demostrado estos dos años en el Atleti y también en la selección lo gran delantero que es. Entiende muy bien el juego, tiene mucho gol, a balón parado es espectacular y se asocia muy bien con los compañeros. Para mí es uno de los mejores delanteros del mundo".

Con el que Baena compartirá vestuario, si nada se tuerce a último hora, es con Alejandro Grimaldo, al que conoce a la perfección de la selección española. "Aunque no esté tan en el foco mediático porque en España no se siga tanto la liga alemana, sus números demuestran que es uno de los mejores laterales del mundo. En la selección nos hemos entendido muy bien. Si se incorpora va a subir muchísimo el nivel de la plantilla porque aporta trabajo, profesionalidad, muchos goles, muchas asistencias, entiende muy bien el juego y, como persona, es de diez. Siempre intenta ayudarte en todo lo que puede. Ojalá lo tenga en Madrid pronto", ha indicado el de Roquetas de Mar.