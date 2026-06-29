La nueva primera equipación del Atlético de Madrid: del homenaje a rayas rojiblancas al detalle de Neptuno

El club colchonero ha dado a conocer su primera indumentaria para el curso 26/27 nuevamente con diseño de la marca Nike

El Atlético de Madrid ha dado a conocer este lunes la primera equipación para la temporada 26/27. El diseño de Nike, tal y como ha explicado la entidad colchonera, rinde homenaje a las icónicas rayas rojiblancas del club. También guarda un curioso detalle que tiene que ver Neptuno, símbolo de las celebraciones del equipo.

De esta forma, la nueva equipación recupera el espíritu de las rayas que han acompañado al Atleti durante generaciones y presenta un elegante cuello de pico en color azul marino a juego con el borde de las mangas, el pantalón y las medias.

Neptuno, con la significación para el Atlético de Madrid

También ha detallado el Atlético de Madrid la equipación en el interior de las rayas esconde un detalle cargado de significado: el tridente, uno de los símbolos más queridos por la afición rojiblanca. Asociado a Neptuno, guardián de las celebraciones del equipo, el tridente evoca los grandes momentos de felicidad vividos por el club.

Nacida antes del pitido inicial y pensada para sentirse en cada detalle, el Atlético de Madrid ha indicado que este nuevo uniforme combina nuestra tradición con la tecnología Nike Aero-Fit, que mejora la transpirabilidad y la libertad de movimiento sobre el campo. La nueva camiseta del Atlético de Madrid ya se puede comprar en las tiendas online del club colchonero.

Los cercanos fichajes de Grimaldo y Kang-in Lee para el Atlético de Madrid

El desvelar la camiseta siempre es un momento clave para los aficionados durante el verano. También los fichajes que puedan llegar y en ese sentido el Atlético de Madrid con dos nombres que podrían concretarse en próximas horas y que, en distintas situaciones, están cerca. Son los casos de Alejandro Grimaldo y Kang-in Lee.

La situación con Grimaldo es que un hecho que será futbolista del Atlético de Madrid. Sólo falta que se dé oficialidad y ultimen los detalles para que el valenciano puede considerarse futbolista colchonero y así tenga Diego Pablo Simeone el ansiado lateral izquierdo. El internacional español llegará al Metropolitano procedente del Bayer Leverkusen.

Algo más queda en la operación de Kang-in Lee, aunque en los últimos días se han producido notables avances para la llegada del mediapunta. Con el acuerdo cerrado desde hace tiempo con el surcoreano, el Atlético de Madrid y el PSG negocian para encontrar un punto de acuerdo. La operación podría concretarse en unos 25 millones de euros.

Los movimientos en la delantera del Atlético de Madrid

También el mercado del Atlético de Madrid tiene que ver con las posibles salidas de varios de sus futbolistas de ataque. Uno ya lo hizo, que fue Antoine Griezmann, que cerraba con el final de la temporada su segunda etapa como colchonero. Otro se ha convertido en culebrón y tiene que ver con el interés del FC Barcelona en Julián Álvarez.

Hace unos días Julián Álvarez verbalizaba su deseo de encontrar una salida del Atlético de Madrid. La entidad colchonero, de momento, se remitía a los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión. Todo, además, mientras desde Italia la Juventus piensa en Alexander Sorloth.