Arnau Ortiz, la nueva sensación del Atlético de Madrid

El delantero y extremo habló para los medios oficiales del club colchonero después de confirmarse que será jugador de pleno derecho de la primera plantilla rojiblanca. "Donde el míster crea que pueda rendir más voy a estar el primero"

El Atlético de Madrid es otro de los equipos más importantes de España que está teniendo un verano muy movido. El nombre principal que rodea a la actualidad colchonera es el de Julián Álvarez y su, por el momento, situación enconada ante una posible salida al Barcelona. Pero además de Julián Álvarez, en el Atlético de Madrid hay más vida y por supuesto más protagonista. El último es el delantero y también extremo Arnau Ortiz, que el pasado año en el filial de Fernando Torres maravilló en Primera RFEF con unos imponentes 23 goles en 36 partidos.

Arnau Ortiz, el último 'fichaje' del Atlético de Madrid

Los que conocen a Arnau Ortiz lo definen como un futbolista que es un auténtico puñal por la banda izquierda, con vocación de delantero. Además, una de las características que más definen el juego de Arnau Ortiz es la voracidad y el creer siempre que la jugada puede acabar en gol. A sus 24 años no ha tenido una carrera sencilla ya que fue el pasado curso cuando aterrizó en el filial rojiblanco.

Venía Arnau Ortiz de un descenso en Polonia con el Slask que le curtió como futbolista cuando aún era muy joven y anteriormente había pasado por Segunda división en las filas de Eldense y Cartagena. En el Real Murcia también vivió la dureza de la Primera RFEF al igual que el pasado curso en el filial del Atlético de Madrid.

Con los números del pasado año en el filial rojiblanco y las buenas prestaciones que ha ofrecido este verano a las órdenes de Simeone en el primer equipo del Atlético de Madrid, Arnau Ortiz se ha ganado por derecho propio pertenecer al equipo de los 'mayores'. El propio Arnau Ortiz, visiblemente feliz, atendió a los medios oficiales del club colchonero mientras lucía el dorsal número 16.

Arnau Ortiz no escondió la emoción de llegar al primer equipo rojiblanco y recordó el trabajo que le ha costado llegar a este nivel: "Sinceramente, es una sensación que no se puede describir con palabras. Me ha costado mucho llegar hasta aquí y la verdad es que me siento un afortunado. Para mí esto es algo súper especial y súper emocionante". Además el extremo y delantero recordó que en la pretemporada con el primer equipo del Atlético trató de disfrutar y aprender al máximo: "He intentado disfrutar al máximo todos los días, he intentado aprender de estar rodeado de los mejores y, sobre todo, no ponerme ninguna presión. Creo que la clave ha estado en disfrutar y, gracias a Dios, se ha dado todo muy bien".

Arnau Ortiz no cree en las casualidades

El catalán, a pesar de su juventud, tiene claro que la única receta para el éxito ex el trabajo y no las casualidades: "No creo en las casualidades. Al final, el año pasado nos quedamos a un paso de ascender y todos los jugadores del Madrileño que tuvieron la oportunidad de jugar con el primer equipo demostraron que estaban muy preparados, y creo que eso, en su momento, era un orgullo para todos los que formábamos parte del Madrileño. En esta pretemporada se ha podido ver que hay canteranos de mucho nivel y eso es una cosa muy positiva para el club. Ojalá pueda seguir así".

El ya jugador del primer equipo, se mostró agradecido a Fernando Torres y a la experiencia en el filial del Atlético de Madrid: "Siempre que hablo de la temporada pasada se me ponen los pelos de punta porque ha sido la temporada que me ha cambiado la vida. La viví con una ilusión tremenda de representar al Atlético Madrileño. Para mí ya era un sueño poder estar en el filial del Atlético de Madrid. Al final, fue una temporada de mucha ambición, de mucha exigencia. A nivel personal, sobre todo, en una palabra, es agradecido con toda la gente del Madrileño, con el cuerpo técnico, con Fernando Torres, con todos mis compañeros, con el servicio médico... No me quiero dejar a nadie porque para mí va a ser siempre una temporada inolvidable".

Arnau Ortiz, dispuesto a adaptarse a Simeone

Por último, demostró Arnau Ortiz su ambición al mostrarse dispuesto a jugar donde diga Simeone: "Yo creo que me puedo adaptar a todas las posiciones de ataque. Sí que es verdad que venía del Madrileño de estar más pegado a la banda izquierda, donde me siento muy cómodo, pero esta pretemporada, de punta, de segundo punta o hasta por la derecha... Yo no tengo problema. Donde el míster crea que puedo rendir más, ahí voy a estar el primero, y creo que me siento cómodo en todas las posiciones de ataque".