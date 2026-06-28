Lenglet pone rumbo al Benfica

Los portugueses se harán con el defensa por tres temporadas, después del acuerdo alcanzado con el futbolista y con la entidad colchonera

Clement Lenglet dejará el Atlético de Madrid para poner rumbo al Benfica, después del acuerdo que alcanzado las partes para esta operación. El central colchonero cerrará así su etapa en el club rojiblanco al que llegó hace dos temporadas, aunque únicamente la segunda como futbolista en propiedad.

El caso es que Lenglet firmará por tres temporadas con el Benfica tras el acuerdo alcanzado entre el club luso y el Atlético de Madrid, según el periodista Fabrizio Romano. El francés era uno de los claros candidatos a dejar el equipo del Metropolitano, después de que no terminara de ofrecer las prestaciones que se esperaban de él.

El Benfica necesitaba un sustituto para su defensa tras la marcha de Nicolás Otamendi

El Benfica necesitaba un sustituto de Nicolás Otamendi, que regresará para jugar en su país. Había puesto sus ojos en Lenglet y en una rápida negociación ha acabado por concretar el traspaso. Curiosamente también se había vinculado con el Benfica el nombre de José María Giménez, otro de los defensas centrales del Atlético de Madrid.

Marcos Silva, entrenador que suplirá a Jose Mourinho en el banquillo del Benfica, ya tiene nuevo defensa central. Lenglet, de 31 años, aún tenía dos años más de contrato con el Atlético de Madrid, aunque eso no ha supuesto un impedimento para que se acabe llevando a buen puerto este movimiento. El rol del francés con Diego Pablo Simeone había sido menor esta temporada.

Lenglet ha jugado 24 partidos esta temporada con el Atlético de Madrid

Han sido 24 los partidos que Lenglet ha disputado esta temporada con el Atlético de Madrid entre todas las competiciones, en 21 de ellos ha sido titular. Sin embargo el francés ha ido perdiendo protagonismo paulatinamente y en los tramos decisivos de la temporada nunca fue de las primeras opciones para Simeone. Eso, unido al deseo de reformular la defensa, han sido claves para que pudiera salir de la entidad colchonera.

Curiosamente hace un año Lenglet se convertía en futbolista del Atlético de Madrid en propiedad. Lo hacía después de desvincularse del FC Barcelona y llegaba con la carta de libertad al Metropolitano. Ya la campaña anterior, la 24/25, había jugado como cedido vestido de rojiblanco procedente del Barcelona.

Movimientos en la defensa del Atlético de Madrid

La marcha de Lenglet al Benfica se enmarca en el deseo del Atlético de Madrid de cambiar algunos de los efectivos en su eje de la zaga, con la llegada de nuevos refuerzos. Para ello es necesario salidas como la del francés, menos complicada que otras como la de José María Giménez. El uruguayo también era monitorizado por el Benfica, aunque su salario es mayor y eso dificultaba su llegada al equipo portugués. Además, Giménez es un jugador de mayor peso en el vestuario rojiblanco, más allá de que con las lesiones no haya tenido en los últimos tiempos la continuidad de cursos anteriores.

Curiosamente el central más fiable del año pasado fue Marc Pubill, un lateral reconvertido al eje de la zaga que incluso ha terminado siendo seleccionado por España para disputar el Mundial.