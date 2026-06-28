El Benfica se fija en el Atlético para reforzar su defensa: Lenglet y Giménez, objetivos lisboetas

El club portugués busca un central tras la salida de Otamendi, avanza por el francés y mantiene en la lista de candidatos al central uruguayo, cuyo alto salario frena la operación

El Benfica mira al Atlético para reforzar su defensa tras la salida de OtamendiRedes Sociales

El Atlético de Madrid empieza a mover una de las zonas más sensibles de su plantilla. La defensa rojiblanca apunta a cambios importantes y el Benfica aparece como un posible destino para dos centrales con contrato en vigor: Clément Lenglet y José María Giménez.

El francés está mejor colocado para salir rumbo a Lisboa, mientras que el uruguayo también ha sido vinculado al club portugués. El problema, en su caso, no es deportivo, sino económico: su ficha complica cualquier operación.

El Benfica elige a Lenglet para cubrir la salida de Otamendi

El Benfica necesita reconstruir el eje de la defensa tras la salida de Nicolás Otamendi y ha mirado directamente al Atlético de Madrid. El nombre que gana fuerza es el de Clément Lenglet, central francés de 31 años que perdió protagonismo en el equipo de Diego Pablo Simeone durante la última temporada.

Según informa Record, Lenglet es el elegido por el club lisboeta para reforzar la zaga. La operación tendría sentido para las dos partes. El Benfica busca un defensa con experiencia, recorrido internacional y capacidad para competir de inmediato; el Atlético, por su parte, necesita liberar espacio en una demarcación que va camino de ser renovada.

Lenglet llegó al Atlético en la temporada 2024/25 cedido por el FC Barcelona. Después, en junio de 2025, firmó de forma definitiva con el conjunto rojiblanco hasta 2028. Su continuidad parecía una solución estable, pero el último curso no ha termiando de consolidarlo como pieza imprescindible.

El central disputó 24 partidos, 21 de ellos como titular, una cifra que refleja participación, pero también pérdida de peso en el tramo final. El crecimiento de otros perfiles y las necesidades de Simeone han dejado al francés en una situación incómoda.

Giménez también aparece, pero su salario frena al Benfica

El caso de José María Giménez es distinto. El uruguayo sigue siendo uno de los capitanes, uno de los líderes del vestuario y un central con jerarquía cuando está disponible. El problema es precisamente ese: cada vez cuesta más verlo varias semanas seguidas sobre el césped.

Las lesiones han condicionado otra vez su temporada. Giménez participó en 25 encuentros entre todas las competiciones, un número bajo para un futbolista con tanto peso en la estructura defensiva del Atlético. Esa falta de continuidad ha abierto una duda que hace años parecía imposible: si ha llegado el momento de escuchar ofertas.

El Diario AS señala que el Benfica monitoriza la situación del central uruguayo. El perfil encajaría en Lisboa por liderazgo, experiencia y carácter competitivo, especialmente tras la marcha de Otamendi. Hay similitudes evidentes: defensa fuerte, voz de mando y experiencia en partidos grandes.

Pero la operación tiene un freno claro. Giménez percibe un salario elevado, situado en torno a más de seis millones de euros anuales, una cantidad difícil de asumir para el Benfica. Para que la salida tuviera recorrido, el jugador tendría que aceptar una rebaja considerable.

El Atlético necesita liberar sitio para fichar centrales

La dirección deportiva rojiblanca trabaja con una idea clara: reforzar la defensa. El Atlético quiere incorporar uno o dos centrales, pero para hacerlo necesita espacio. No solo en la plantilla, también en el salario.

Ahí entra la situación de Lenglet y Giménez. El francés no ha terminado de convencer y aparece como una salida lógica. El uruguayo tiene más peso emocional y deportivo, pero sus lesiones y su ficha obligan al club a valorar escenarios que antes eran mucho menos probables.

Simeone ha tenido que improvisar demasiado en una zona clave. La falta de continuidad de Giménez, el rendimiento irregular de Lenglet y las necesidades competitivas del equipo llevaron incluso a utilizar a Marc Pubill como central. El movimiento funcionó hasta el punto de que el jugador se ha destapado como una solución muy seria para el eje defensivo.

El Benfica puede acelerar la reforma defensiva del Atlético

El interés del Benfica llega en un momento clave para el Atlético. El club rojiblanco necesita tomar decisiones antes de atacar el mercado de centrales y la vía portuguesa puede facilitar parte del trabajo.

Lenglet parece el nombre más avanzado. Su salida despejaría una ficha, liberaría espacio y permitiría al Atlético moverse con más claridad. Giménez, en cambio, queda en un segundo plano por las dificultades económicas de la operación.

En Lisboa buscan heredero para Otamendi, el Atleti quiere reordenar su zaga y, entre esas dos necesidades, aparece una doble operación que puede marcar el verano rojiblanco: Lenglet, con la puerta abierta, y Giménez, con el futuro pendiente de su salario y sus lesiones.