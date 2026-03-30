Starfelt confirma conversaciones para renovar pero no descarta salir del RC Celta

El central del RC Celta tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027. El club gallego desea renovarlo porque está muy contento con el rendimiento que está dando en estas temporadas, pero ese nivel de juego no está pasando desapercibido para otros clubes que quieren ficharlo

El RC Celta tiene la intención de renovar a Carl Starfelt al cual considera uno de los pilares fundamentales que hacen que el equipo que entrena Claudio Giráldez esté atravesando uno de los mejores momentos de su historia reciente. El sueco tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, pero el club gallego no quiere correr riesgos y ya se está moviendo para ampliar su vinculación contractual. A pesar de ello, Carl Starfelt no descarta cambiar de aires en el próximo mercado de fichajes de verano.

Carl Starfelt, aprovechando que está concentrado con su selección nacional, Suecia, con la que se está jugando la clasificación para el Mundial 2026, ha confirmado que actualmente mantiene conversaciones con el RC Celta para renovar su contrato que expira al final de la temporada que viene. "Me queda un año de contrato después de esta temporada. No hay estrés. Pero creo que ha habido algunas conversaciones informales entre el club y mi agente. Ya veremos cómo termina todo", ha dicho en los medios de comunicación de su país natal.

El RC Celta se ha puesto como objetivo principal la renovación de algunos de sus jugadores, siendo Marcos Alonso y Carl Starfelt los que más prioridad tienen. Con el sueco hay una satisfacción total debido al rendimiento que ha dado en las últimas campañas. A sus 30 años, el sueco atraviesa el mejor momento de su carrera habiendo disputado 31 partidos oficiales y 2.394 minutos, siendo fundamental para el RC Celta tanto en LaLiga y la UEFA Europa League. De ahí que el director deportivo Marco Garcés se haya movido para renovarlo.

Carl Starfelt no descarta irse del RC Celta durante el próximo mercado de fichajes de verano

Carl Starfelt está por la labor de renovar su contrato con el RC Celta, pero tampoco descarta el marcharse del club gallego el próximo verano siempre y cuando todas las partes implicadas en la potencial operación queden satisfechas. El sueco sabe que ha contado con el interés de múltiples equipos, siendo uno de ellos el Como de la Serie A de Italia.

El central del RC Celta ha asegurado que en el verano puede marcharse. "Fue algo que se comentó este verano… Desde entonces, me he centrado en hacerlo lo mejor posible. Este verano veré si surge algo interesante".

Carl Starfelt, hace unas semanas, desveló que no se fue al Como porque es feliz en el RC Celta. "Hubo conversaciones, pero yo estoy jugando en una de las mejores ligas y esta temporada también en la Europa League. Es un gran privilegio para mí estar en el Celta. Cuando llega una oferta debes valorar diferentes aspectos y yo siempre he dicho que aquí estoy muy feliz".