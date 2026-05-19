García Plaza lanza un mensaje a la afición del Sevilla y recibe una respuesta sobre su continuidad

El técnico madrileño puso en valor su trabajo para lograr la salvación a falta de una jornada y elogió a los seguidores nervionenses, que en su gran mayoría le han dado las gracias y han expresado su deseo de que siga al frente del equipo blanquirrojo en la 26/27

A la espera de que se concrete la compra de la mayoría accionarial del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital, una de las grandes decisiones que deberá tomar el grupo encabezado por Sergio Ramos es la elección del entrenador para la 26/27. A día de hoy, Luis García Plaza tiene contrato en vigor, pues al asegurar la permanencia se renovó automáticamente el mismo por una campaña más. Pero el propio técnico madrileño es consciente de que no tiene nada garantizado ante los importantes cambios que se avecinan en la entidad.

La condición para la continuidad de Luis García Plaza en el Sevilla FC

Tras sellar la salvación de forma matemática ante el Rea Madrid, pese a caer por la mínima con un polémico gol de Vinicius, el preparador nervionense salía a la palestra para dejar claro que le encantaría seguir sentado en el banquillo del Sánchez-Pizjuán. Eso sí, para ello necesita sentir que de verdad se confía en él, flotando en el recuerdo de lo sucedido con José Luis Mendilibar, que llegó también como solución de urgencia en la 22/23 y tras ganar la Europa League fue destituido al poco de comenzar el curso siguiente.

"No sé si seguiré. Uno tiene que estar donde lo quieren. Yo quiero estar, pero si no me quieren no tendré ningún problema en irme. Tengo que notar que me quieren y si no, cojo las maletas. Y si me quieren, a currar. Me he ganado que sean sinceros conmigo“, aseguró, lanzando con ello un mensaje a Sergio Ramos, que presumiblemente será el hombre fuerte en la toma de decisiones, aunque la figura de director deportivo está reservada en principio para el catalán Marc Boixasa.

El mensaje de Luis García Plaza: "Sois increíbles"

Tras esa reflexión pública, con más calma, Luis García Plaza ha vuelto poner en valor su trabajo al frente del conjunto sevillista en estas ocho jornadas, en las que ha sumado 12 puntos fruto de cuatro victorias, enlazando tres de ellas seguidas después de dos años. Para ello, ha recurrido a sus redes sociales, insistiendo en su agradecimiento a una afición que convirtió el Sánchez-Pizjuán en un auténtico 'manicomio' en los cuatro choques disputados como local.

"Dicen que nunca se rinde. Llegamos en un momento muy complicado pero le dimos la vuelta 1 jornada antes del final. Gran trabajo de jugadores, cuerpo técnico y empleados. Pero sobre todo con el impresionante apoyo de los sevillistas! Sois increíbles", apuntó el ex entrenador de Alavés, Levante o Getafe, entre otros.

Las respuestas de los aficionados del Sevilla FC

Y la respuesta no ha podido ser más positiva por parte de los seguidores blanquirrojos. Han sido cientos los que han comentado su mensaje y la infinita mayoría lo ha hecho agradeciéndole que haya salvado al Sevilla FC en una situación tan complicada. "Has llegado a un club hueco, a la deriva y en el peor momento deportivo en 30 años, y has conseguido convertir este caos en un equipo de fútbol", apuntaba uno de ellos.

Así, son muchos los sevillistas que han pedido expresamente su continuidad la próxima campaña. "Ojalá sigas representando y dignificando este escudo y nos ayudes a regresar al lugar donde merece estar esta bendita afición", es otra de las respuestas que se pueden leer en este sentido, siendo más las que apoyan esta apuesta: "Cuando casi nadie creía, tú lo has logrado. Reconocimiento eterno. Deseo verte aquí en la 26/27".

En manos de Sergio Ramos

La decisión, no obstante, puede tardar en llegar, pues en estos momentos no es aún oficial el desembarco de las personas que deben tomarla, con Sergio Ramos a la cabeza. Por ello, Luis García Plaza acabará la temporada este próximo sábado ante el Celta de Vigo, sin nada en juego salvo el premio económico por la clasificación final del equipo, y luego afrontará en teoría algunas semanas de incertidumbre hasta conocer el desenlace. De momento, ya sabe que buena parte de la afición está de su lado.