El banquillo del Sevilla de Sergio Ramos y el futuro de Luis García Plaza: "No se puede cometer el mismo error que con Mendilibar"

¿Se ha ganado la continuidad Luis García Plaza en el banquillo del Sevilla FC? Sobre ello debatimos en ESTADIO Deportivo, teniendo claro que el técnico madrileño, eso sí, tiene un año más de contrato firmado si consigue la permanencia en Primera división

El Sevilla FC recibe este domingo 17 de mayo (19:00 horas) al Real Madrid en un encuentro en el que los de Nervión preparan un nuevo ‘manicomio’ con el claro objetivo de acabar de amarrar matemáticamente la permanencia. Un objetivo prácticamente prácticamente cumplido al que tan sólo resta acabar de echar el lazo.

Las tres victorias consecutivas del Sevilla FC de Luis García Plaza, ante Real Sociedad, Espanyol y Villarreal, le han dado alas a un equipo que afronta la penúltima jornada de LaLiga en la décima posición. Y es que la Primera división está más apretada que nunca, contando los sevillistas con unas probabilidades similares a la hora de descender como de luchar por Europa.

Aunque a simple vista cueste creerlo a estas alturas de la película, tras una temporada tan dura para los sevillistas, un pleno de victorias en las dos fechas que restan permiten al Sevilla FC soñar también con la Conference, siempre a la espera de lo que haga el Getafe, que suma un punto más a día de hoy.

Un cambio de dinámica en el que tiene mucho que ver la afición del Sevilla FC, con el ambiente creado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, así como un Luis García Plaza que sin haber hecho demasiados cambios en el plantel, sí ha sabido tocar ligeramente las teclas oportunas. El madrileño firmó por lo que resta de temporada más otra más si el equipo mantenía la categoría, como se espera, por lo que el debate está abierto.

¿Se ha ganado la continuidad Luis García Plaza en el Sevilla FC el próximo año?

Sobre el futuro del banquillo sevillista y la continuidad de Luis García Plaza debatimos en ESTADIO Deportivo, donde Óscar Murillo y Alejandro Sáez afinan el tiro al respecto. El primero tiene claro que sí, “a no ser que la nueva propiedad con Sergio Ramos a la cabeza se saque de la manga un entrenador top”. Y es que, en sus propias palabras: “Tampoco se puede cambiar radicalmente de una temporada a otra”.

“Luis García Plaza, a pesar de las dudas iniciales, ha encadenado tres victorias consecutivas, lo que no ocurría desde el 2024 con Quique Sánchez Flores. Parece que le ha cogido el tranquillo al equipo con una planificación desde el principio de temporada y luchando con la permanencia como campamento base y todo lo que venga después. Yo creo que es un técnico que ha demostrado cumplir el objetivo”, apostillaba Murillo.

El futuro de García Plaza en el Sevilla de Sergio Ramos y el error con Mendilibar como ejemplo

Alejandro Sáez, quien escribe este artículo, no lo ve tan claro, puesto que sería cometer el mismo error que ya se produjo con Mendilibar, al que el Sevilla FC se vio ‘obligado’ a renovar tras ganar la Europa League sin que Víctor Orta, director deportivo del momento, lo viera del todo claro: “Lo primero que hay que tener en cuenta es qué es lo que pasa este verano, si ya desembarcan los nuevos dirigentes y el nuevo proyecto, que entiendo que vendrán con la ge

nte de su confianza y con un entrenador que sea afín a su idea. Y si no es así y sigue García Plaza, que sea porque realmente confían en él”.

Un debate que puede verse en el vídeo que encabeza esta noticia y en el que un servidor acaba argumentando su postura en base, también, a qué tipo de proyecto se pretende en Nervión para la 26/27: “Yo veo a García Plaza como un entrenador ideal para luchar por la salvación o para mantener la permanencia. Pero si el nuevo proyecto que viene es tan ambicioso como se presupone, entiendo que el Sevilla debería luchar por algo más. Y ahí la figura de García Plaza me baila un poco”.