El Málaga toca la puerta de Urko Izeta: el delantero del Athletic medita su futuro

El delantero del Athletic, sin apenas protagonismo esta última temporada, sigue acumulando pretendientes mientras insiste en la idea de agotar todas sus opciones de triunfar en San Mamés antes de tomar una decisión definitiva

El verano de Urko Izeta tendrá sus vaivenes de mercado en clave rojiblanca. El delantero del Athletic Club, que apenas ha tenido protagonismo durante la última temporada, sigue acumulando pretendientes mientras mantiene intacta su idea de agotar todas sus opciones de triunfar en San Mamés antes de tomar una decisión definitiva.

Pese a que su sueño se sigue pensando en clave rojiblanca, el Málaga CF ha irrumpido con fuerza en la carrera por hacerse con sus servicios. Según informa el periodista Ángel García, muy conocido por su famosa cuenta de 'Cazurreando', el conjunto andaluz ya ha preguntado al Athletic por la situación del atacante guipuzcoano. Este interés se suma al de otros equipos que llevan semanas siguiendo muy de cerca al futbolista.

El Athletic le abre la puerta

En este sentido, y según avanzó Onda Vasca hace varias semanas, el Athletic ha tomado la decisión de buscar una salida para Urko Izeta durante este mercado estival. La falta de minutos y su situación contractual, con vínculo hasta junio de 2027, han terminado por colocar al delantero en la rampa de salida.

La realidad es que el de Aia no ha conseguido asentarse en la primera plantilla rojiblanca. La pasada campaña apenas disputó 16 partidos oficiales, acumuló únicamente 346 minutos y firmó un solo gol, cifras demasiado discretas para un delantero que había llegado con la vitola de gran rematador.

La llegada de Edin Terzic al banquillo de San Mamés tampoco parece modificar sustancialmente el panorama. Aunque el técnico alemán todavía no ha tomado una decisión definitiva, la competencia en la delantera continúa siendo importante y en el club consideran que su marcha, ya sea mediante un traspaso o incluso una cesión a pesar de que entra en su último año de contrato, es la mejor solución para todas las partes.

La última bala de Urko Izeta

El futbolista no tiene prisa por decidir. Tal y como ha trascendido en las últimas semanas, Izeta ha paralizado cualquier movimiento porque quiere presentarse a la pretemporada y ponerse a las órdenes de Terzic antes de decidir su futuro. El delantero entiende que se encuentra ante una última oportunidad para convencer al nuevo entrenador y ganarse un hueco en la plantilla del Athletic. Su postura también se sustenta en el la convicción absoluta de que mercado no le va a faltar.

A sus 26 años, el atacante sigue siendo un delantero muy cotizado en el fútbol español. Su extraordinaria temporada en el Mirandés hace dos cursos continúa teniendo un gran peso en su cartel. Aquel año fue uno de los grandes nombres de Segunda División y estuvo a punto de conducir al conjunto burgalés a un histórico ascenso a Primera División gracias a sus goles y a su capacidad para decidir partidos.

El Málaga busca pólvora para su ataque

Precisamente por ese perfil, el Málaga ha decidido explorar la operación. El conjunto blanquiazul continúa trabajando para reforzar su parcela ofensiva y considera que Urko Izeta puede convertirse en un fichaje de enorme valor para elevar el nivel competitivo de su plantilla.

En La Rosaleda creen que el delantero todavía tiene mucho fútbol por ofrecer y que un cambio de aires podría permitirle recuperar la versión que exhibió en Miranda de Ebro. Su posible llegada, además, abriría la puerta a conformar una delantera de mucho nivel junto a un Chupe que viene de completar una gran temporada y que se ha convertido en una de las referencias ofensivas del equipo malaguista.

Competencia por el delantero

El Málaga, eso sí, no está solo en la carrera. El Deportivo de La Coruña y el Real Oviedo también mantienen al atacante en su agenda y varios clubes de Segunda han sondeado su situación en las últimas semanas. La sensación es que, salvo un giro inesperado, Urko Izeta acabará cambiando de aires este verano. En el Athletic entienden que sus opciones de tener continuidad son muy reducidas y el futbolista necesita encontrar un destino donde volver a sentirse importante.

Antes, eso sí, el delantero quiere darse una última oportunidad. Una última bala para demostrarle a Edin Terzic que todavía puede tener un sitio en San Mamés. Si no lo consigue, el Málaga ya ha dejado claro que puede hacerle hueco y que estará muy atento a cualquier movimiento. En La Rosaleda sueñan con incorporar a un delantero que, pese a un último año complicado, conserva intacto el prestigio que le convirtió en uno de los atacantes más codiciados de Segunda.