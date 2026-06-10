Javier Clemente recuerda la dureza que sufrió con la Selección española: "Jugamos partidos a más de 40 grados"

El ex seleccionador de España en el Mundial de Estados Unidos 1994, recordó las dudas condiciones a las que se tuvieron que enfrentar y no olvida el codazo de Tassoti a Luis Enrique en unas declaraciones en un torneo benéfico de golf en Mallorca en el que también estuvo el campeón del Mundo, Pepe Reina

La Selección española arrancará su periplo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá el próximo 15 de junio. No será la primera vez que la Selección española disputa un Mundial en territorio de Estados Unidos y fue en el 1994, con Javier Clemente de seleccionador, donde España quedó eliminada en cuartos de final ante Italia, con la que cayó por 2-1.

Javier Clemente, en un torneo solidario de golf que se celebra en Mallorca, habló de la dureza del Mundial de 1994 y las altas temperaturas a las que se tuvieron que enfrentar en los encuentros sin existir las ahora habituales, pausas de hidratación.

La Selección española sudó en Estados Unidos con Javier Clemente

Javier Clemente recordó la dureza del Mundial de 1994 y también elogió a los peloteros del actual combinado dirigido por Luis de la Fuente: "España va con un equipo de peloteros, ahora hace falta ver que puedan jugar así. Ahora es verdad que les dan agua en los descansos, pero en el 94 nosotros jugamos partidos a más de 40 grados sin parada ni nada".

Javier Clemente también puso el cartel de favoritas a Brasil, Argentina y los clásicos europeos además de alguna sorpresa: "Los de siempre: Brasil, Argentina y los fuertes europeos. Además de alguna sorpresa. Porque alguno se tirará atrás, te mete un gol en un córner y te ha quedado 1-0 y para casa. El fútbol es incierto. La fase primera es sencilla, pero luego se complicará. España tiene gol, pero no será fácil".

El codazo de Tassoti a Luis Enrique y la chapuza en Estados Unidos

No dudó Javier Clemente en calificar de chapuza arbitral lo que tuvo que vivir España en el Mundial de 1994 ante Italia. Recordó el técnico vasco el alto número de italianos que había en Estados Unidos en ese momento: "Fue una chapuza arbitral. Pero no porque se equivocase. Es chapuza porque en el acta al árbitro se le puso que era una sanción grave y luego le dieron el premio de arbitrar la final. Fueron muchas coincidencias. Es como cuando han matado a fulano y tú pasabas por allí, llevabas la pistola en la mano y ya es mucha casualidad. Y el veredicto es inocente y vete para casa. Fue raro. Había tres millones de italianos viviendo en Nueva York. Y eso es mucho dinero".

Pepe Reina habla de roles en la Selección española de Luis de la Fuente

Recordó Pepe Reina el aspecto de que es un Mundial con 48 selecciones y cómo España es una de las favoritas: "Es un Mundial muy difícil, muy competido, con más equipos que nunca y España, desde luego, es una de las favoritas. Estoy muy ilusionado con lo que el míster ha decidido".

Además, apuntó a la importancia que tiene que los jugadores hayan asumido cada uno su rol a pesar de ser todos muy importantes en sus respectivos clubes: "Son 26 futbolistas que son muy importantes en sus equipos y que, además, tienen asumido el sentido de vestuario, de aceptar roles que son difíciles a veces de aceptar".

Por último, el ex guardameta de la Selección española apostó por partidos de nivel a pesar de un calendario que está muy cargado de partidos: "Cada vez el calendario está más cargado y hay mucha demanda y mucha exigencia. Yo espero que el espectáculo no sea el damnificado y que los partidos sean de nivel".