Mikel Merino recorta plazos y apunta al Mundial 2026

Arteta anuncia que el regreso de Mikel Merino se acelera y su presencia en el Mundial 2026 empieza a tomar forma

El centrocampista español Mikel Merino podría reaparecer antes de lo previsto tras la lesión en el pie que sufrió a comienzos de año. Su técnico en el Arsenal, Mikel Arteta, dejó entrever que los plazos de recuperación podrían acortarse, lo que abre la puerta a verle de nuevo sobre el césped antes de que termine la temporada.

Una lesión que generó preocupación

El internacional español sufrió una dolencia en enero que obligó a pasar por quirófano semanas después. Esta situación no solo comprometía su participación en el tramo final del curso, sino que también encendía las alarmas pensando en el Mundial 2026. Su importancia dentro del esquema de Luis de la Fuente es notable, especialmente tras su papel destacado en la conquista de la Eurocopa 2024.

La evolución invita al optimismo

A falta de pocas semanas para el cierre de la campaña, Arteta ha transmitido confianza en la evolución del futbolista. Según explicó, el jugador ya ha dejado atrás elementos de protección y está incrementando la carga de trabajo en sus entrenamientos. Además, la respuesta a la operación ha sido muy positiva, sin presencia de dolor, lo que alimenta las opciones de un retorno anticipado.

El técnico destacó la mentalidad competitiva de Merino, señalándolo como un ejemplo de superación dentro del vestuario. Considera que su capacidad para acelerar procesos de recuperación puede marcar la diferencia en este tipo de situaciones.

Un jugador clave en varios frentes

La posible vuelta de Merino supondría una gran noticia tanto para su club como para la selección española. En el Arsenal, su ausencia se ha notado en momentos importantes de la temporada, donde el equipo ha perdido parte de su efectividad ofensiva y versatilidad en ataque.

Aunque su posición natural es la de centrocampista, el navarro ha destacado como un futbolista con llegada al área y capacidad goleadora. Incluso, Arteta ha recurrido a él en funciones más adelantadas, aprovechando su olfato de gol y su habilidad para jugar de espaldas.

Impacto en la temporada y cifras

Durante el presente curso, Merino ha participado en 33 encuentros oficiales, firmando seis goles y tres asistencias. Su contribución ha sido especialmente valiosa en un equipo que ha competido en varias competiciones y que ha acusado su baja en momentos clave.

El Arsenal, de hecho, ha visto cómo sus resultados se resentían tras su lesión, quedándose sin títulos en torneos como la Carabao Cup o la FA Cup. Su regreso podría aportar un impulso importante en el tramo decisivo.

La mirada puesta en el Mundial

Mientras tanto, en la selección, Luis de la Fuente sigue pendiente de su evolución. La cercanía del Mundial convierte cada avance en una noticia relevante, ya que Merino es considerado una pieza habitual dentro del grupo.

Si mantiene esta progresión, el centrocampista podría llegar a tiempo para recuperar su mejor versión y estar disponible en una cita clave. Su recuperación acelerada no solo beneficiaría al Arsenal, sino también a una selección española que cuenta con él como uno de sus pilares.