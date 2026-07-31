España jugará las Finales sin sus dos principales estrellas

Paula Badosa y Cristina Bucsa se quedan fuera de la lista de España para jugar en la Billie Jean King Cup, que ha ofrecido la capitana Carla Suárez

Carla Suárez, capitana de la Billie Jean King Cup, ha desvelado el equipo español con el que peleará en las finales de Shenzhen del 22 al 27 de septiembre, y lo hará sin algunas de sus estrellas, entre ellas, su jugadoras más mediática y la que mejor ránking tiene.

Jéssica Bouzas, Kaitlin Quevedo, Marina Bassols y Sara Sorribes son finalmente las integrantes de un conjunto español que se enfrentará a Kazajistán en tierras chinas el próximo 23 de septiembre.

La gran ausente es Cristina Bucsa, que no gana un partido desde marzo, pero es la única ganadora, aparte de Badosa, de un torneo en los últimos años. La tenista cántabra reaparecía esta semana y lo hacía con una nueva derrota. No tiene las mejores sensaciones y eso ha motivado que Suárez la dejara fuera.

Badosa y Selekhmeteva tampoco están

Tampoco está la mencionada Paula Badosa, que ha vuelto por sus fueros en los dos últimos torneos, pero que aún podría entrar como quinta jugadora, a la que Carla Suárez podría incluir a última hora.

Otra tenista en la que estaban puestas las miradas era en la recién nacionalizada Oksana Selekhmeteva, quien tampoco ha entrado finalmente en la lista; como tampoco lo han hecho Leyre Romero y Guiomar Maristany.

“Hay jugadoras con experiencia y otras jóvenes que están consiguiendo, cada vez más, esa unión que hará que el éxito llegue más pronto que tarde”, explica Carla Suárez en declaraciones a la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Entre las experimentadas está Jéssica Bouzas, que no estuvo en la fase de clasificación de abril pasado en Eslovenia, pero que sí ha jugado en eliminatorias anteriores. Y también Sara Sorribes, clave en el dobles pese a no poder jugar esta vez con Bucsa, con la que ganó una medalla olímpica.

Kaitlin Quevedo ya se estrenó en la última eliminatoria y, tras meterse en el Top-100, llega para ser una de las dos líderes en los puntos individuales; mientras que Marina Bassols, que también está cuajando una buena temporada, repite presencia después de haber estado hace dos años en las Finales de Málaga.

Sin miedo a la Kazajistán de Rybakina

"Son unas finales y podemos ser campeonas del mundo. Ese es el objetivo que tenemos en mente”, aseguraba una Carla Suárez, que no teme el potencial del equipo kazajo. "Si quieres ganar, vas a tener que ganar a las mejores y para eso nos vamos a preparar. Las chicas son conscientes de la dificultad y del reto que tienen por delante, pero confían plenamente en poder sacar esa eliminatoria adelante y ojalá optar por el título”, añade.

Kazajistán llega con la número dos del mundo Elena Rybakina, aparte de Yulia Putintseva, Sonja Zhiyenbayeva, Zhibek Kulambayeva y Anna Danilina. Un equipo potente en individuales, en los que quieren resolver la eliminatoria.

Suárez tuvo palaras de aliento para una Jéssica Bouzas que es la tenista española más en forma en este momento y que, a priori, debe liderar al equipo español. “No pudo estar con nosotras por un tema de calendario y porque quería recuperar esa forma que en el inicio de temporada no había podido conseguir. Pero ha evolucionado muy bien y estoy muy contenta por ella”, afirma la exjugadora canaria.