Rafa Jódar - Lorenzo Musetti: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de cuartos de Jódar en Washington

Rafa Jódar se juega ante el italiano Lorenzo Musetti alcanzar las terceras semifinales de su carrera en el ATP Tour

Rafa Jódar y Lorenzo Musetti disputan este viernes -sábado ya en España- el duelo de cuartos de final del ATP 500 de Washington, donde el español buscará su tercera semifinal de la temporada, la segunda en un torneo de este nivel tras alcanzarla previamente en el Conde de Godó.

El jugador madrileño ha superado en las dos primeras rondas al francés Arthur Fils, el que le venció precisamente en esa semifinal barcelonesa, y al veterano tenista japonés Kei Nishikori. Ahora se enfrenta al cuarto favorito, un Musetti que ha pasado parte de la temporada lesionado y que llevaba muchos meses sin alcanzar la tercera ronda en un torneo.

A priori, el italiano es el favorito, pero siendo pista rápida todo se iguala. Y más en el cemento norteamericano, en el que Rafa Jódar ha crecido a lo largo del último año, ya que jugo la NCAA con la universidad de Virginia y logró sus primeros grandes triunfos en el circuito ATP Challenger en torneos estadounidenses.

Rafa Jódar ha preferido, tras Wimbledon, aparcar la tierra batida para preparar a fondo su gira por la pista rápida norteamericana y el resultado está saliendo a la luz. El madrileño se ha mostrado muy firme en los dos primeros partidos y, a ese nivel, es un rival muy difícil para cualquiera. A Musetti nunca se ha enfrentado, por lo que todo serán dudas para ambos sobre lo que pueden ofrecer en un duelo de esta categoría.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Lorenzo Musetti?

El partido entre Rafa Jódar y Lorenzo Musetti correspondiente a los cuartos de final masculinos del ATP 500 de Washington 2026 tendrá lugar este sábado 1 de agosto, 31 de julio aún en la capital estadounidense.

El encuentro se disputa en el cuarto turno de la pista John Harris (Pista 2) y está programado tras el que juegan las rusas Diana Shnaider y Liudmila Samsónova y no antes de las 18:00 horas en Washington. Por lo que, como pronto, comenzará a las 00:00 horas en España, ya en el viernes en el horario peninsular español.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Washington 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del este ATP 500 de Washington y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus dos canales. En este caso, el duelo entre Rafa Jódar y Musetti lo televisará a través de M+ Deportes.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.