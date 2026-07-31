Un pupilo de Rafa Nadal hace historia en el ATP Tour y para su país

El hongkonés Coleman Wong se asegura un puesto en el Top-100 tras alcanzar las semifinales en Los Cabos, donde se enfrenta a Gèa, otro joven que se situaría entre los 100 primeros si alcanza la final

El ATP 250 Los Cabos 2026 lleva acumulando sorpresas casi desde que empezó y, aunque aún quedan por disputarse las semifinales, ya sabe que su final contará con un tenista que no estaba en el Top-100 cuando empezó la semana y que subirá muchos puestos en el caso de llegar a esa última ronda.

El miércoles ya se vivió una jornada histórica, con dos cabezas de serie eliminados a cargo de dos tenistas fuera de esos 100 mejores del mundo y cuatro tenistas con el ranking muy alto alcanzando los cuartos de final. En estos también se han producido sorpresas, en especial, la eliminación del principal favorito que quedaba en competición, el argentino Francisco Cerúndolo, que caía derrotado ante el francés Arthur Gèa.

Aunque el tenista galo comenzó perdiendo el primer set y el segundo marchaba muy igualado, todo cambió a partir del octavo juego de la segunda manga. Con 6-7(11) y 3-4 en contra, Gèa acabó apuntándose los nueve últimos juegos ara ganar por 6-4 y 6-0 las dos últimas mangas.

El tenista francés de 21 años, que partía como 127 a principios de semana, su mejor clasificación hasta el momento, ya es el 108 y se meterá en el Top-100 por primera vez si supera en semifinales al tenista de Hong Kong Coleman Wong.

Ése es el logro que ya ha conseguido, precisamente, el propio Wong. El joven asiático, formado en los últimos años en la Academia de Rafa Nadal, partía como 108 del mundo cuando comenzó el torneo y tras ganarle por 6-1 y 7-5 al norteamericano Jenson Brooksby, se ha aupado al puesto 90 del ránking. Eso asegura la presencia de un jugador que partía esta semana fuera de los 100 mejores en la gran final del ATP 250 de Los Cabos.

Shapovalov y Norrie, la semifinal más esperada

Si por esta parte del cuadro las sorpresas se han sucedido y ha propiciado esta situación, por la otra parte sí se verá una semifinal muy atractiva, ya que han llegado a ella dos de los favoritos. Las dos sorpresas que, por ahí, aún quedaban, el checo Dalibor Svrcina y el australiano Bernard Tomic, han acabado cediendo a manos del canadiense Denis Shapovalov y del británico Cameron Norrie, que ahora se verán las caras por un puesto en la final.

Había esperanzas en ver lo que hacía Tomic tras su triunfo ante Khachanov, pero el australiano ofreció esta vez su peor versión y perdió de forma contundente (6-1 y 6-0) en menos de una hora de partido. Sí plantó más cara Svrcina, pero Shapovalov ha ido de menos a más en el torneo y acabó ganado por 6-4 y 6-2.

El norteamericano tuvo que remontar en su debut frente a Rinky Hijikata, pero desde entonces se ha mostrado intratable en la pista de Los Cabos y será un duro rival para Norrie.