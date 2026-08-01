Rafa Jódar tira de épica en Washington y se confirma su ascenso en la ATP

El tenista madrileño está a dos pasos de lograr el título. Su victoria ante el italiano Lorenzo Musetti esta pasada madrugada le asegura su mejor posición en el ranking

Rafa Jódar, a un paso de la final en Washington.IMAGO

El español Rafa Jódar se ha clasificado esta pasada madrugada para las semifinales del Abierto de Washington, de categoría 500, tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti con remontada, un triunfo que le asegura entrar al 'Top 20' del ranking ATP.

Jódar, actual 24 de la clasificación, se impuso a Musetti (n.15) por 1-6, 6-1 y 6-4 en 1 hora y 59 minutos. El madrileño disputará este sábado las semifinales contra el ganador del duelo entre el estadounidense Ben Shelton (n.8) y el chileno Alejandro Tabilo (n.30).

Serán las terceras semifinales de Jódar en el circuito y primeras sobre pista dura, después de las de Marrakech (campeón) y Barcelona en abril, ambas sobre tierra batida.

Además, Jódar se asegura escalar como mínimo hasta la posición 19 de la ATP cuando se actualice el ranking el lunes, entrando por primera vez en su carrera en el 'Top 20'. Su mejor clasificación hasta la fecha era el número 23.

Una remontada espectacular

Las cosas empezaron a torcerse pronto para Jódar en el primer set, cuando en el cuarto juego cedió su saque con una doble falta en la sexta bola de 'break' que enfrentó, después de haber logrado levantar un 0-40.

Jódar trató de responder, pero desaprovechó tres bolas de 'break' en el siguiente juego, lo que permitió a Musetti consolidar su ventaja. El italiano volvió a romper después el saque del madrileño, esta vez en blanco, en los peores momentos de Jódar sobre la pista. Al saque, Musetti se apuntó el primer set por 6-1.

Pero Jódar siempre vuelve. Por algo el madrileño mantiene un pleno de victorias en todos los partidos a cinco sets que ha disputado.

De la noche a la mañana. Jódar ganó el primer juego de la segunda manga en blanco. Luego, al resto, se puso 0-40 con tres bolas de 'break', las desaprovechó todas, pero finalmente puso romper el saque de Musetti en su cuarta oportunidad.

A Musetti sus problemas con el saque le acabaron pasando factura. Cedió un segundo juego con dos dobles faltas para que Jódar se pusiera 4-0. El italiano solo colocó el 44 % de primeros saques y cometió seis dobles faltas.

El madrileño acabaría igualando el partido con un 6-1, idéntico resultado al de Musetti en el primer set.

Tras empezar el set definitivo con 2-2, Jódar empezó a cocinar la remontada con un 'break' a Musetti en el quinto juego, que pudo consolidar al saque para ponerse con un 4-2.

Con esa ventaja de un 'break', a Jódar solo le hizo falta jugar a la defensa y mantenerse sólido con su saque, algo que hizo a la perfección para apuntarse la manga por 6-4. Cuando sacó para el partido, cerró el juego en blanco.

La victoria sobre Musetti es también la segunda sobre un jugador 'Top 20' para Jódar después de haber ganado a Alex de Miñaur en Madrid, con un balance de 2-5 contra estos rivales. El ATP y WTA 500 de Washington abre la gira norteamericana de pista dura, que culminará con el Abierto de Estados Unidos tras hacer escala en los torneos de categoría 1.000 de Canadá y Cincinnati.

Rafa Jódar tiene claro su objetivo

Rafa Jódar reconoció tras su clasificación este viernes para las semifinales del Abierto de Washington y asegurarse un puesto en el 'Top 20' de la ATP, que todo está sucediendo tan deprisa que "todavía hay torneos que ni conozco".

"Tengo que aprender muchas cosas en el circuito, todavía hay torneos que ni conozco ni he descubierto", ha subrayado el madrileño en una entrevista a la agencia EFE tras derrotar al italiano Lorenzo Musetti, número 15 del mundo, en cuartos de final.

"Están viniendo todas las cosas muy rápido, pero es mi primer año y queda mucha progresión. Tengo que aprender mucho todavía", insistió el joven tenista español, de solo 19 años.

Las semifinales en Washington serán las terceras del año después de Marrakech (campeón) y Barcelona y sus primeras en pista dura.

"Creo que todos estos torneos, todos estos partidos, me ayudan para mejorar. Cuando las cosas no se dan tan bien también son una lección para el futuro", reflexionó el tenista, que restó importancia al hecho de entrar por primera vez al 'Top 20'.

"Estoy contento, pero estoy enfocado en el torneo, en el partido de mañana. El ranking es un poco secundario. No hay que estar pensando todo el rato en el ranking, tampoco es bueno", añadió.

El rival de Rafa Jódar en semifinales

Rafa Jódar ya tiene rival en semifinales. Será el chileno Alejandro Tabilo, quien se impuso al estadounidense Ben Shelton tras levantar un set en contra y se enfrentará el sábado al español Rafa Jódar en las semifinales del Abierto de Washington.

Tabilo, número 30 del mundo, derrotó a Shelton (n.8), favorito de la afición local, por 4-6, 7-5 y 6-4 en 2 horas y 23 minutos. Antes de Shelton, el chileno se deshizo del neerlandés Tallon Griekspoor en primera ronda y del francés Terence Atmane en segunda.

Existe un precedente entre Jódar y Tabilo. Fue en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells, donde el chileno pasó por encima del español por 6-1 y 6-2 en menos de una hora.