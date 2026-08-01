Rafa Jódar - Alejandro Tabilo: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de cuartos de Jódar en Washington

Rafa Jódar está a un paso de alcanzar la segunda final de su carrera en el ATP Tour y la primera en un torneo ATP 500; su rival, Tabilo, también jugaría su segunda final este año

Rafa Jódar sigue haciendo historia en la presente temporada, ahora también en el ATP 500 de Washington. El inicio de la gira de pista rápida estadounidense le ha permitido alcanzar la tercera semifinal de la temporada en el ATP Tour, la segunda en un torneo de esta categoría.

Si en el Conde de Godó perdió con Arthur Fils, ahora tiene la posibilidad de alcanzar la final ante el chileno Alejandro Tabilo. De momento, sólo ha jugado -y ganado- la final de Marrakech, aunque era en un ATP 250.

Decía Jódar tras ganar a Musetti que aún le quedan por conocer muchos torneos... y a muchos rivales. No es el caso de Tabilo, pues ya se enfrentó a él en primera ronda del último Master 1.000 de Indian Wells. Cayó el español por 6-1 y 6-2, pero mucho ha cambiado todo desde entonces. De hecho, en ese momento, Jódar estaba fuera del Top-100 y ahora ya se ha asegurado un puesto ente los 20 primeros y tiene mejor ranking que su contrincante de semifinales, diez años mayor que él.

Será a priori un partido interesante entre dos estilos muy diferentes. Jódar aún tiene mucho margen de mejora, pero ha demostrado en este torneo un gran nivel desde el fondo. Lo curioso es que también responde con su saque, que es el punto fuera de un Tabilo que busca los puntos más directos. Habrá que ver cómo se desarrolla el duelo.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Alejandro Tabilo?

El partido entre Rafa Jódar y Alejandro Tabilo correspondiente a las semifinales masculinas del ATP 500 de Washington 2026 tendrá lugar este domingo 2 de agosto, día 1 aún en la capital estadounidense.

El encuentro se disputa en el último turno de la pista central y está programado tras el que juegan los norteamericanos Brandon Nakashima y Taylor Fritz, que empieza no antes de las 18:30 horas en Washington. Por lo que, como pronto, comenzará a las 00:30 horas en España, ya en el domingo en el horario peninsular español. Por tanto, se espera que el duelo entre el español y el chileno no arranque antes de las 2:00 de la madrugada en nuestro país.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Washington 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del este ATP 500 de Washington y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus dos canales. En este caso, el duelo entre Rafa Jódar y Tabilo lo televisará a través de M+ Deportes.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.