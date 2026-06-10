Raphinha señala a Vinicius como uno de los elegidos para Brasil: "Puede resolver un partido del Mundial"

El delantero del Barcelona no dudó en elogiar al jugador del Real Madrid en la rueda de prensa de este miércoles de la Selección de Brasil en Nueva Jersey

Brasil es una de las selecciones que siempre estará entre las favoritas para hacerse con cualquier Mundial. En el Mundial de 2026, Brasil cuenta con jugadores de la talla de Raphinha y Vinicius. El primero, que defiende los colores del Barcelona, no ha dudado este miércoles en elogiar al actual jugador del Real Madrid y su capacidad para decidir un partido en el Mundial.

Raphinha, junto al propio Vinicius y junto a otros jugadores como Paquetá o Endrick, forman una de las líneas ofensivas más temidas del Mundial 2026. De la mano de Ancelotti, Brasil buscará su sexto Mundial tras el último logrado en 2002.

Raphinha elige a Vinicius para darle un nuevo Mundial a Brasil

Raphinha habló de la juventud de su compañero Vinicius al tiempo que elogió la experiencia que le da la capacidad para resolver partidos en el Mundial: "Vini es joven, pero por su experiencia y sus conquistas puede resolver un partido de Copa del Mundo y traer el hexacampeonato; yo me incluyo en ese grupo". Raphinha también quiso disipar las dudas sobre la Brasil de Ancelotti y apuntó a que los cariocas están "llegando fuerte". "Llegamos muy bien preparados" afirmó el jugador del Barcelona.

El déficit de la Brasil de Ancelotti según Raphinha

Raphinha, al igual que se ha comentado en otros sectores, no esconde que la línea defensiva de Brasil es la más débil y por ello comentó que están trabajando para mejorarla y así tener posibilidades de ganar: "Tenemos que entrenar bastante la parte defensiva. Si defendemos bien, la posibilidad de ganar es muy grande". También remarcó Raphinha lo corto que es el Mundial y traicionero.

El jugador del Barcelona apostó por adaptarse y tratar de cometer los menos errores posibles: "Esta competición es corta y es traicionera. Hay poco tiempo para organizarse. Entonces, estamos intentando adaptarnos y llegar lo mejor posible para no cometer errores".

El camino de Brasil en la fase de grupos del Mundial

Brasil está encuadrada en el grupo C del Mundial 2026 junto a una de las revelaciones de la cita de 2022 como fue Marruecos. Es importante recordar que el combinado africano llegó a semifinales y que en octavos de final dejó en la cuneta a la Selección española.

Brasil, que actualmente ocupa el puesto número 6 del Ranking FIFA, se estrenará el día 14 y luego el 20 se medirá al rival más sencillo sobre el papel como es Haití. Cerrará su participación en la fase de grupos ante Escocia el 25 y lo más lógico sería que terminasen como primeros de grupo.