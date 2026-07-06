Álvaro Fidalgo hace las maletas y cambia el chip: su nuevo objetivo en el Betis

El centrocampista fue utilizado por Javier Aguirre como revulsivo, pero no pudo evitar la eliminación de México ante Inglaterra en los octavos del Mundial. Ahora gozará de vacaciones y regresará a la disciplina verdiblanca para intentar convencer de nuevo a Pellegrini

El Real Betis sigue muy atento a sus representantes en el Mundial, si bien esta pasada madrugada tuvo que tachar a uno de ellos de la lista. México, con Álvaro Fidalgo en sus filas, cayó en octavos frente a Inglaterra (2-3) y redujo la presencia verdiblanca a Cucho Hernández y Lo Celso. Sin embargo, a efectos económicos también sigue contando Ricardo Rodríguez, pese a que ya se ha despedido, pues al igual que Bakambu (el único eliminado en dieciseisavos), fue cedido a su selección cuando aún era jugador verdiblanco y la FIFA sigue compensando económicamente a la entidad heliopolitana por cada día que el lateral permanece concentrado con Suiza.

En este sentido, cabe recordar que en La Cartuja ya se han asegurado un importante pellizco económico que aún puede seguir engordando con los tres citados supervivientes. No así con Amrabat, que ya ha alcanzado los cuartos de final con Marruecos, si bien desde el 1 de julio pertenece de nuevo al Fenerbahçe, que es el que se lleva ahora el dinero de la compensación del máximo organismo futbolístico internacional.

El balance de Álvaro Fidalgo: un gol, tres partidos y 95 minutos

En el caso de Fidalgo, le tocó hacer las maletas tras un vibrante choque en el que toda la afición mexicana tenía depositadas muchas esperanzas. Con 80.000 seguidores en las gradas de un abarrotado Estado Azteca, el 'Tri' se vio sorprendido por un doblete del madridista Jude Bellingham tras el mejor arranque local. Pero antes del descanso, Quiñones recortó distancias. Todo parecía ponerse de cara con la expulsión de Quansah, pero Harry Kane amplió distancias gracias a un inocente penalti y el tanto de Raúl Jiménez en el 69', también desde los once metros, solo sirvió a la postre para maquillar una amarga derrota.

Javier Aguirre tiró al final del 'Maguito, al que concedió 11 minutos. Pero esta vez, pese a firmar dos disparos, no pudo tener el papel protagonista que sí tuvo saliendo desde el banquillo ante República Checa, cuando firmó su primer gol como internacional. De este modo, se despide de esta aventura después de haber participado en tres encuentros, solo el primero como titular, y parar su contador en 95 minutos de juego.

Su próximo reto: recuperar el protagonismo en el Real Betis

Fidalgo gozará ahora de un periodo de vacaciones y no se incorporará hasta más adelante a una pretemporada que arrancará este mismo martes con los reconocimientos médicos. Desde su ya, su mente está puesta en volver a ganarse la confianza de Manuel Pellegrini, que le dio protagonismo en sus primeras semanas como verdiblanco, tras aterrizar en el pasado mercado invernal. Así, acumuló seis titularidades seguidas en LaLiga, con gol incluido en El Gran Derbi, si bien el técnico chileno acabó concediéndole un rol secundario en sus planes en la recta final del curso (100 minutos repartidos en tres partidos en las diez últimas jornadas), periodo en el que sí partió de inicio en los dos encuentros frente al Sporting de Braga, para un total de 13 partidos y 749 minutos.

Atentos a otros dos encuentros de octavos

Mientras tanto, desde el club bético permanecerán pendientes de lo que suceda en los otros dos duelos de octavos con presencia verdiblanca. Así, este próximo martes la Argentina de Lo Celso buscará cumplir con su condición de favorita ante Egipto (18:00 horas), mientras que la Colombia de Cucho Hernández y la suiza de Ricardo Rodríguez lucharán entre sí por un sitio entre las ocho mejores del Mundial (22:00 horas).