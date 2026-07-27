Adiós definitivo de Nyland con un mensaje emotivo: "Sevilla siempre será un hogar para mi familia"

Tras acabar contrato y firmar un buen Mundial, el meta noruego se despide de Sevilla con un mensaje muy emotivo mientras continúa en la búsqueda de un nuevo equipo

La etapa como sevillista de Orjan Nyland terminó el pasado 30 de junio al concluir su contrato y no contemplarse una renovación para una segunda ampliación, pero ha sido ahora cuando se ha despedido de manera definitiva de la capital hispalense.

De ese modo, después de firmar un magnífico Mundial, alcanzando los cuartos de final y dando la cara contra Inglaterra, el portero noruego ha pasado unos últimos días en Sevilla y ha dicho adiós a través de su perfil de Instagram.

Así, el meta nórdico ha realizado una publicación con una foto bajo el sol hispalense y un emotivo mensaje en el que llama hogar a la ciudad andaluza, donde ha vivido durante tres años.

Nyland siente Sevilla como su hogar y busca destino

"Últimos días en la hermosa Sevilla. Siempre estaremos agradecidos por los recuerdos que hemos creado aquí. Sevilla siempre será como un hogar para nuestra familia", reconoce en redes sociales Nyland, cuya marcha deja sensaciones contrapuestas tanto en la afición como en el propio meta.

En este sentido, queda la duda de si habría sido conveniente su continuidad como suplente de Vlachodimos, sobre todo después de haber destacado en la magna cita de Estados Unidos, Canadá y México.

En su momento, todas las partes lo consideraron más adecuado y, a día de hoy, Nyland busca un nuevo destino para continuar su carrera a los 35 años, para lo que no tendrá problemas tras haberse puesto en el escaparate con su participación internacional.

Un adiós con un balance positivo

En términos generales, Nyland se despide del Sevilla después de haber cumplido con creces tras aterrizar en Nervión el verano de 2023 con la carta de libertad para ejercer en principio de suplente de Dmitrovic. Sin embargo, no tardó en ocupar el lugar del serbio con actuaciones solventes y arrancó el siguiente curso como titular indiscutible, con un aprobado en su rendimiento.

En el pasado mercado, la dirección deportiva liderada por Antonio Cordón apostó por Vlachodimos para ser el titular y Nyland pasó la mayor parte del curso en el banco, lo que le empujó a salir a final de último curso.

En total, Orjan Nyland ha disputado 66 partidos como sevillista, con un saldo de 85 goles y 16 partidos con la portería a cero, a lo que hay que sumar más sensaciones positivas que negativas y destacar su enorme profesionalidad.