Otro grande de Europa se suma a la carrera por fichar a Sorloth

El delantero es uno de los futbolistas más cotizados que tiene el Atlético de Madrid en su plantilla. Su salida en el próximo mercado de fichajes de verano se puede dar siempre y cuando llegue una oferta adecuada. El FC Barcelona lo ha sondeado, pero no es el único ya que el Milan también lo desea pero bajo una condición

Alexander Sorloth vuelve a tomar protagonismo en la actualidad del Atlético de Madrid en el momento que se acerca el final de la temporada y en el que está a punto de aparecer el mercado de fichajes de verano. El noruego, de 30 años, es un jugador muy cotizado en el mundo del fútbol es una buena vía para que el club rojiblanco consiga una buena cantidad de dinero si lo traspasa. Hay equipos que lo han sondeado como el FC Barcelona, que no es el único ya que el Milan lo valora si se clasifica para jugar la siguiente UEFA Champions League.

El Milan, interesado en fichar a Sorloth, delantero del Atlético de Madrid

El nombre de Alexander Sorloth se está volviendo a mover en el mercado de fichajes. Hace unos días el FC Barcelona pidió información porque ve al noruego como una futbolista ideal para sustituir a Robert Lewandowski, quien ya está en sus últimos momentos de su carrera deportiva.

No es el único club ya que el Milan se ha sumado a la carrera por el fichaje del delantero del Atlético de Madrid según informa La Gazzetta dello Sport. A pesar de ello, el equipo italiano no hará ningún movimiento de momento ya que todo está condicionado a que se clasifique para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League.

Y es que el Milan se aseguraría, en caso de jugar el mejor torneo de clubes del mundo, unos 70 millones de euros aproximadamente lo que le serviría para poder afrontar el fichaje de un Alexander Sorloth por el que el Atlético de Madrid pide unos 35 o 40 millones de euros.

Lo normal es que el Milan se clasifique para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League ya que ahora mismo es segundo clasificado con 66 puntos y a falta de 5 jornadas para acabar la Serie A tiene una venta de 8 puntos sobre el quinto que es el Como.

La hoja de ruta del Atlético de Madrid con Alexander Sorloth

El Atlético de Madrid, de momento, no piensa en el mercado de fichajes y está centrado en realizar el mejor final de temporada posible en donde tiene la opción de ganar la UEFA Champions League.

Por tanto, ahora mismo el club rojiblanco no piensa en la salida de ningún jugador entre los que se incluye un Alexander Sorloth que en esta temporada ha sido importante en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone ya que ha marcado 17 goles en 47 partidos.

Debido a que el delantero noruego tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2028, el club rojiblanco no tiene obligación de traspasarlo. Es por eso que la dirección deportiva que entrena Mateu Alemany exige, de momento, una gran cantidad de dinero para dar luz verde a su traspaso. Y es que el Atleti debería recaudar para luego acudir al mercado para fichar a un delantero que asuma el rol de goleador del equipo.