La postura del Atlético ante el interés de fichar a Sorloth

El club rojiblanco no piensa malvender al que ha sido uno de los delanteros más importantes en lo que va de temporada. El noruego tiene contrato garantizado hasta el 30 de junio de 2028 y sólo le daría salida siempre y cuando llegara una oferta que satisficiera sus exigencias

Alexander Sorloth ha vuelto a sobresaltar la actualidad del Atlético de Madrid después de que haya transcendido que el FC Barcelona es uno de los nombres que maneja, junto al de Vedat Muriqi, para sustituir a un Robert Lewandowski que ha bajado su rendimiento en la última temporada, que acaba contrato y que aún no ha definido su futuro. El club rojiblanco se mantiene ajeno a todas estas informaciones y tiene una hoja de ruta clara sobre el delantero noruego que tiene contrato a largo plazo y que está centrado en el final de temporada con el equipo madrileño.

Alexander Sorloth tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2028

El Atlético de Madrid está muy tranquilo sobre el futuro de Alexander Sorloth. El club rojiblanco, de momento, no va a tomar ninguna decisión sobre el delantero noruego ya que la hoja de ruta es la de acabar la temporada, en la que tiene la opción de ganar dos títulos oficiales, y luego valorar qué es lo mejor para las dos partes.

El Atlético de Madrid no tiene ninguna necesidad de vender a Alexander Sorloth el cual tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028. Además de ello, en el club rojiblanco están contentos con el rendimiento que ha dado el delantero en esta temporada en donde ha habido tramos en el que ha sido el mejor del equipo si bien es cierto que en las últimas semanas ha perdido algo de relevancia. Con todo, Alexander Sorloth suma 17 goles en 47 partidos disputados.

Es por ello que en el Atlético de Madrid no tienen en mente malvender a Alexander Sorloth, de 30 años, al que traspasarían siempre y cuando llegue una oferta que colmara sus exigencias económicas. No hay que olvidar que durante el pasado mercado de fichajes de invierno, el club rojiblanco exigió unos 35 millones de euros para dar luz verde a la posible salida del nórdico.

Alexander Sorloth, en la agenda del FC Barcelona

No es novedad que el FC Barcelona se fije en futbolistas que forman parte del Atlético de Madrid. En los últimos años se ha hablado del interés del club catalán en Julián Álvarez, pero la débil economía del Barça y que el Atlético de Madrid se niega a traspasar al argentino provocan que ahora esté en la agenda Alexander Sorloth tal y como informó el, compañero Matteo Moretto.

Una operación que no es nada sencilla porque el FC Barcelona tendría que desembolsar una buena cantidad de dinero por un futbolista. Un movimiento que el club catalán debe medir bien para no perder recursos financieros para reforzar otras posiciones como la de central o lateral izquierdo.