Toni Kroos estrena un 'nuevo' Laureus, elogia a Fede Valverde y se reitera sobre el momento de su retirada en el Real Madrid

El alemán recogió este pasado lunes el el Premio Laureus a la Inspiración que estrenó el ex futbolista en esta su primera edición

Los Premios Laureus 2026 reunieron este pasado lunes a lo más selecto del deporte nacional e internacional en el Palacio de Cibeles de Madrid. Entre los galardonados con un Laureus estuvo un Toni Kroos que hace ya dos temporadas que dejó el fútbol vistiendo la camiseta del Real Madrid pero que en el recién apartado de 'Laureus de Inspiración' volvió a ser protagonista.

Toni Kroos se retiró del fútbol en el Real Madrid con 34 años y con la sensación de que podría haber dado una o dos temporadas más en el fútbol de máximo nivel. Toni Kroos, como es lógico, fue cuestionado este pasado lunes sobre el Real Madrid y el momento actual de los de Arbeloa. El alemán solo permitió una pregunta sobre su ex equipo y aprovechó su respuesta para elogiar a un Fede Valverde que podría considerarse el relevo natural de Kroos en el centro del campo.

Toni Kroos 'elige' a Fede Valverde como su relevo en el Real Madrid

Toni Kroos no quería que su rueda de prensa por el Laureus que había recibido se convirtiese en una intervención en la que las preguntas fuesen sobre el Real Madrid. De este modo, al ser preguntado por Fede Valverde, fue muy directo: "Para mí, es el mejor. Muy corto, pero muy claro".

El uruguayo se ha convertido en un fijo en el Real Madrid de Arbeloa tal y como lo era con Xabi Alonso y a falta de siete jornadas para que concluya LaLiga, suma un total de nueve goles y 12 asistencias. Fede Valverde además ha hecho mucho daño a sus rivales con un disparo muy potente y que necesita muy poco para armarse.

En relación al Real Madrid aunque directamente enfocado en Toni Kroos, el alemán reiteró su convencimiento sobre el momento que eligió para dejar el fútbol: "Yo siempre tenía claro que mi idea era terminar en el Madrid, eso lo han dicho muchos, pero tenía claro que quería cumplir eso, que la gente pensase que mi palabra valía de algo, y eso es algo que hoy en día falta un poco".

Toni Kroos, ex futbolista del Real Madrid, posa con el Laureus de la Inspiración 2026

Toni Kroos, el equipo y su falta de amigos en la plantilla

Se extendió más Toni Kroos cuando habló de que dentro del equipo siempre apostó por eso, por hacer equipo y no por tener amigos. El alemán también comentó que hoy las palabras valen cada vez menos: "Dentro del equipo intenté ser un jugador de equipo, tenía claro que solo podía conseguir grandes cosas jugando en equipo. Hacer eso no significa tener 11 o 25 amigos en la plantilla, nunca he estado en una plantilla con 20 amigos, eso es imposible. Pero en los equipos en los que he ganado, hemos entendido cuándo era necesario ser un equipo, poner los egos atrás, dar su calidad individual para que la aproveche el equipo. Eso creo que es clave para ganar grandes cosas. Hoy, una palabra vale menos cada vez, o eso parece".

Preguntado por si en algún momento se planteó volver de su retiro, Kroos fue contundente: "No, la verdad que no. Nunca he tenido ese pensamiento porque paré como quería parar. Cerré el libro, si yo pensase en volver, aunque ya es tarde, pero siempre pensaba que era imposible terminar mejor. Todo lo que vendría después iba a ser peor. Ahora tengo otras motivaciones en mi vida y otros proyectos, esa etapa terminó bien para mí y me pude ir feliz, sin la sensación de que algo se podría haber hecho mejor. Estuve feliz y ya".

Kroos y su felicidad por el Laureus

Por último, Kroos no escondió que recibir un premio como el Laureus estando retirado le supone un punto de felicidad por el reconocimiento que recibe: "Ya gano menos premios que antes, así que de vez en cuando no está mal. Es el reconocimiento de que es algo que pasó dentro del campo, pero también fuera. Un reconocimiento de la fundación en Alemania y de la academia en Madrid. Significa que no he sido solo un jugador, ganando muchos títulos, y por eso es especial".