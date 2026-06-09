Rafa Yuste, a Florentino Pérez: "Nos veremos en los juzgados"

El presidente en funciones del FC Barcelona escala el nivel de tensión contra el Real Madrid cargando duramente contra el mandamás blanco, a quien acusa de orquestar una campaña de desestabilización y descrédito contra el Barça

La guerra institucional entre FC Barcelona y Real Madrid ha entrado definitivamente en una nueva fase. El clima de tensión que se venía acumulando en los últimos meses explotó este martes durante la intervención de Rafa Yuste ante el Senado del Barça, donde el dirigente azulgrana lanzó durísimos ataques contra Florentino Pérez y amenazó directamente al club blanco con acudir a los tribunales.

Lejos de un discurso institucional o de balance interno, el todavía presidente interino del Barça aprovechó el acto ante los socios más veteranos del club para responder públicamente a las acusaciones y mensajes llegados desde el entorno madridista en relación con el 'caso Negreira' y el papel arbitral en los éxitos recientes del Barça. Yuste no escondió el malestar existente dentro de la entidad catalana, un clima de tensión que se recrudece aún más con la oferta de Florentino Pérez al Atlético para hacerse con los servicios de Julián Álvarez, el gran deseado por el FC Barcelona este verano.

"No han digerido nuestros éxitos"

El dirigente azulgrana apuntó directamente hacia el Santiago Bernabéu y acusó al Real Madrid de actuar movido por el resentimiento deportivo. "A 600 kilómetros de distancia no han digerido nuestros éxitos. Una cosa es tener celos y otra cosa es tener rabia", aseguró Yuste durante su intervención.

Las palabras fueron interpretadas como una respuesta frontal a las recientes declaraciones y movimientos del entorno madridista respecto al 'caso Negreira', una cuestión que sigue generando enorme tensión entre ambas instituciones. En el Barça consideran que determinadas insinuaciones sobre títulos supuestamente condicionados por decisiones arbitrales forman parte de una campaña destinada a erosionar la imagen del club y cuestionar sus éxitos deportivos.

El dirigente destacó asimismo el trabajo realizado por la dirección deportiva, encabezada por Deco, y por el técnico del primer equipo masculino, Hansi Flick, recientemente renovado hasta 2028, y avanzó que en las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones para reforzar la plantilla. "El club está en buena línea para alcanzar la regla del 1:1 del 'fair play' que marca LaLiga", afirmó Yuste durante la reunión ordinaria del Senado del Barça, celebrada en el Auditori 1899 con la asistencia de 144 miembros de este órgano estatutario y honorífico.

Amenaza de demanda contra Florentino

El momento más contundente de toda la comparecencia llegó cuando Rafa Yuste confirmó que el FC Barcelona ya prepara medidas legales contra el Real Madrid y contra Florentino Pérez. El dirigente azulgrana aseguró que el departamento jurídico del club trabaja ya en posibles acciones judiciales. "Nuestro departamento jurídico ya tiene listas las acciones legales que tomaremos contra el Madrid y Florentino Pérez por querer desestabilizarnos y por haber recurrido a la infamia más terrible para intentarnos atacar. Nos veremos en los juzgados. Este escudo no lo mancha nadie", reafirmó.

La contundencia del mensaje refleja hasta qué punto se ha deteriorado la relación entre ambas entidades en las últimas semanas. El conflicto ha dejado de limitarse al intercambio mediático de declaraciones y amenaza ahora con trasladarse oficialmente a los tribunales.

La UEFA también entra en escena

Yuste también aprovechó su intervención para cargar contra la estrategia del Real Madrid en los organismos europeos y deslizó críticas hacia el supuesto envío de documentación relacionada con el caso a la UEFA.

El dirigente azulgrana cuestionó abiertamente esas maniobras y dejó otro mensaje dirigido a Florentino Pérez. "Una cosa es defenderte con orgullo y otra cosa es ir por detrás haciendo determinadas cosas. ¿Ustedes creen que nos pueden amenazar diciendo que enviarán 500 papeles a la UEFA? No sé este señor qué se ha pensado", señaló.

En el entorno azulgrana consideran que el Real Madrid ha intensificado su presión institucional aprovechando el contexto generado alrededor del caso arbitral y creen que algunas actuaciones han cruzado límites que el club no está dispuesto a tolerar.

Un conflicto que viene de atrás

La tensión entre Barça y Madrid no nace ahora. El pasado mes de mayo ya se produjo un fuerte intercambio de declaraciones después de que Florentino Pérez cuestionara públicamente al club azulgrana por el 'caso Negreira'. Entonces, Rafa Yuste respondió calificando aquellas acusaciones como "patéticas y llenas de falsedad", acusando además al presidente madridista de intentar desviar el foco de la situación deportiva del Real Madrid.

Ahora, sin embargo, el conflicto ha escalado varios niveles. El tono empleado por Yuste, la amenaza explícita de acciones legales y la dureza de sus palabras dibujan uno de los momentos de mayor tensión institucional entre los dos grandes clubes del fútbol español en los últimos años.