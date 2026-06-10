El inesperado reencuentro de Messi con el hijo de Gudjohnsen: "No me acordaba porque era muy chiquito"

El astro argentino jugó los últimos 20 minutos del Argentina-Islandia coincidiendo en el campo con el hijo del mítico Eidur Gudjohnsen, compañero suyo en el Barcelona entre 2006 y 2009, aunque el '10' casi no lo recordaba ya que apenas era un bebé entonces

Leo Messi ha vuelto al primer plano de la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá después de golear a Islandia en el último partido de preparación de la actual campeona del Mundo antes de comenzar la cita mundialística.

Messi, que venía de una lesión con el Inter Miami, no saltó al campo hasta el minuto 69 de partido, pero apenas le bastaron 45 segundos sobre el terreno de juego para provocar la acción de 2-0 para los suyos. Un control, un giro y un pase en profundidad filtrado para Lautaro Martínez que acabó en penalti, un penalti que él mismo transformaría para convertirse en el goleador más veterano de la historia de la selección albiceleste a sus 28 años, 11 meses y 14 días.

Pero el partido ante Islandia dejó más detalles curiosos además del nuevo récord de Messi, y es que en la selección rival había cara conocida para el astro argentino, aunque tuviera 18 años menos que él. Se trata del delantero islandés Daniel Tristan Gudjohnsen, hijo del mítico delantero Eidur Gudjohnsen, quien compartió vestuario con Messi en el FC Barcelona durante tres temporadas, entre 2006 y 2009.

Messi y Gudjonhsen ganaron en aquellas tres temporada un total de seis títulos: una Liga de Campeones, una Copa del Rey, una Liga, una Supercopa de Europa y dos Supercopas de España y época en la que el ahora delantero de la selección islandesa y del Malmö apenas tenía unos pocos años de edad, ya que nació en 2006, poco meses antes de fichar su padre por el Barcelona.

El hijo de Gudjohnsen se reencuentra con Messi

Ahora, 18 años después, Gudjohnsen hijo y Messi han vuelto a reencontrarse a las puertas de un Mundial, y Daníel no quiso dejar la ocasión de saludar al que fuera compañero de su padre y conversar unos segundos con él, aunque Messi, con el paso del tiempo, ya no lo recordaba, tal y como desveló tras el choque.

"Me dijo: 'te acordás quién soy?' Y la verdad es que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen, no me acordaba porque era chiquito. Me acuerdo de haberme cruzado en algún entrenamiento cuando venía con el padre, pero no me acordaba porque era muy chiquito", explicó Leo a los medios argentinos.

Argentina llega al Mundial enchufada

La selección argentina ganó este martes por 3-0 a Islandia en su último amistoso previo a su debut en la Copa del Mundo 2026, donde defenderá el título del mundo logrado hace cuatro años en Catar.

Con goles de Valentín Barco, en el minuto 8; Lionel Messi, en el 71, de penalti, y Thiago Almada en el 86, la 'Albiceleste' cerró su preparación para el Mundial en el Estadio Jordan-Hace de la ciudad de Auburn, que sufrió un temporal de lluvia en las horas previas al duelo.

El partido tuvo un comienzo con un equipo alternativo para la 'Albiceleste', que en el segundo tiempo tuvo el ingreso de la mayoría de sus titulares, incluido Lionel Messi, que volvió a jugar luego de la lesión que sufrió en el último partido del Inter Miami ante el Philadelphia Union por la MLS.

El récord de Messi con Argentina

El '10' de Argentino ingresó en el terreno de juego en el minuto 69 y dos minutos después hacía el 2-0 desde el punto de penalti. Con ese tanto el rosarino alcanzaba un nuevo registro histórico en el fútbol argentino al convertirse en el jugador más veterano en marcar un gol con la camiseta de la Selección Argentina.

El delantero del Inter Miami saltó al campo de juego con 38 años, 11 meses y 14 días, logrando batir una marca de longevidad que pertenecía a Ángel Amadeo Labruna. Hasta este encuentro, el récord histórico estaba en manos del legendario atacante de River Plate, quien había convertido su último tanto internacional el 7 de julio de 1957 frente a Brasil en el Maracaná, a la edad de 38 años, 9 meses y 8 días.