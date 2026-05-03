Bordalás admite el susto con Satriano: ﻿"La rodilla se le quedó bloqueada"

El entrenador del Getafe atendió a los medios en rueda de prensa, para comentar sus sensaciones tras la derrota frente al Rayo Vallecano, así como el temor con el estado del delantero uruguayo, que se marchó en los últimos minutos con visibles molestias en la rodilla

El Getafe volvió a 'pinchar' por segundo partido consecutivo de LaLiga EA Sports. El conjunto de Bordalás penalizó los errores en tareas ofensivas, como la gran oportunidad que tuvo con el penalti de Mauro Arambarri, que detuvo Batalla. Tras ello, llegó el gol definitivo de Nteka para poner el 0-2 final en El Coliseum.

De esta manera, Bordalás atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa, para analizar sus sensaciones tras el encuentro ante el Rayo Vallecano, que les deja séptimos con 47 puntos en la clasificación de LaLiga EA Sports. El Getafe se queda a cuatro del Celta de Vigo, que ha ganado hoy al Elche.

Bordalás saca pecho: "Con 44 puntos y todas las dificultades, esta temporada es un hito"

En este sentido, Bordalás, pese a la derrota ante el Rayo Vallecano, quiso sacar pecho: "Nada ni nadie me va a apartar de la perspectiva de la temporada, que en su conjunto está siendo histórica. Llevo muchas temporadas en el Getafe y, sin duda, esta es la de mayores dificultades y problemas. Tener 44 puntos en este momento es un hito histórico. Es difícil asimilarlo, solo hay que ver a los equipos que están peleando por el descenso".

El técnico del Getafe quiso seguir defendiéndose: "Todo el mundo sabe cómo empezamos, las lesiones, lo corta que es la plantilla, el club remodelando el estadio... Estar virtualmente salvados a falta de seis jornadas es algo que hay que poner en valor. Además, hay jugadores como Djené, Mauro o Luis Milla que han tenido que jugarlo absolutamente todo y les está pasando factura no poder descansar".

Bordalás, sin rodeos: "Son goles que nos duelen, toca pasar página"

Bordalás lamentó la cantidad de errores cometidos: "El resultado de hoy no empaña el trabajo excepcional de los chicos. Teníamos la ilusión de conseguir la victoria por nuestra afición, pero nos han penalizado mucho los errores. El primer gol llega por un desajuste general y en el segundo nos faltó atención en la vigilancia, el delantero nos gana el duelo y nos mete el cuerpo".

Sobre los tantos de Camello, que recibió los halagos de Iñigo Pérez, y Nteka afirmó que "son goles que nos duelen y a los que no estamos habituados. Como dices, el penalti también hubiera cambiado el partido. Toca pasar página, pensar en el siguiente compromiso, y el equipo va a seguir compitiendo hasta el final".

Bordalás habla del sueño de Europa y si le está afectando al Getafe en LaLiga

Bordalás fue preguntado por si el sueño de Europa le estaba pasando factura al Getafe: "No es que nos esté perjudicando. Es normal que la gente se ilusione porque lo que estamos haciendo tiene un mérito enorme. Hemos estado sextos durante varias jornadas y es lógico que todos nos ilusionemos: la afición, los técnicos y los propios jugadores. Pero hay que ser realistas con las herramientas que tenemos".

Por ello, Bordalás explica que "a lo largo del campeonato, no hemos podido hacer rotaciones ni dar descanso a nuestros futbolistas como sí hacen otros clubes. La Primera División es muy difícil; estamos viendo a equipos históricos con plantillas increíbles peleando por el descenso. Solo tengo palabras de felicitación para el trabajo de los chicos y hay que darle el valor que merece a esta temporada".

Bordalás admite el susto con Satriano: "La rodilla se le quedó bloqueada"

Bordalás despejó las dudas con el estado de Satriano, que se tuvo que retirar por molestias en la rodilla: "Nos asustó a todos. Él tuvo una intervención en la rodilla hace tiempo, siempre se le carga esa zona y se le quedó bloqueada, por lo que se asustó mucho".

En este sentido, Bordalás tranquilizó a la afición del Getafe: "Sin embargo, al finalizar el partido y pasar unos minutos, se le ha desbloqueado y ya se encontraba bastante bien. Hay que ser optimistas, no tiene por qué ser nada grave, de hecho, ya se ha mostrado mucho más tranquilo".

Bordalás celebra el regreso de Borja Mayoral: "Ha sufrido mucho, es una alegría que vuelva con el grupo"

Por último, Bordalás comentó sus sensaciones sobte el regreso de Borja Mayoral, que tuvo 10 minutos en su vuelta más de cuatro meses después: "Estamos muy contentos, sobre todo por el chico. Como sabéis, lleva sufriendo desde la temporada pasada, ha tenido que pasar por el quirófano dos veces y no ha logrado encontrar su nivel óptimo. Ha sufrido mucho y siempre es una alegría que vuelva con el grupo".

De esta manera, Bordalás terminó afirmando que "quedan pocas jornadas y muy poco tiempo, ya que vamos a disputar el resto del campeonato en apenas tres semanas. Vamos a ver si nos puede ayudar en este tramo final, aunque sean unos minutos, para que poco a poco vaya adquiriendo buenas sensaciones, las lesiones queden en el olvido y podamos volver a disfrutar del mejor Borja".