El Rayo Vallecano explota tras la respuesta del Comité a la sanción de Isi Palazón

El cuadro rayista emitió este pasado sábado un comunicado en el que expresaba su "absoluta disconformidad" y hablan de desatención de "pruebas claras, evidentes y manifiestas"

El Rayo Vallecano no está nada contento con las últimas resoluciones de los Comité de Disciplina y el Comité de Apelación. La pasada semana se conocía la dura sanción de siete partidos con la que se castigaba a Isi Palazón tras reflejar el árbitro en el acta que el jugador rayista se había dirigido a él diciéndole "eres un sinvergüenza".

En el comunicado emitido por el Rayo Vallecano este pasado sábado se manifestaba en primer lugar la disconformidad con las "resoluciones dictadas tanto por el Comité de Disciplina como por el Comité de Apelación en relación con todas y cada una de las reclamaciones efectuadas" por el cuadro rayista.

El Rayo Vallecano lanza un comunicado contundente tras la respuesta de los Comité de Disciplina y de Apelación

En un comunicado de cuatro párrafos publicado por el Rayo Vallecano en su página oficial, el cuadro de Vallecas habla de que las resolución emitida por el Comité de Apelación desatiende las pruebas que el club considera que son "claras, evidentes y manifiestas" ya que acreditan de forma "fehaciente", la existencia de errores en las decisiones. Añade además el Rayo Vallecano que estos errores fueron recocidos días atrás por el propio Comité Técnico de Árbitros (CTA). El cuadro madrileño añade que "agotará todas las vías legalmente previstas" con la intención de defender "sus intereses y hacer justicia".

El Rayo Vallecano aparca la protesta pensando en el Getafe

En la parte final del comunicado, el Rayo Vallecano rebaja la tensión de sus exigencias y se centra en transmitir la importancia del encuentro que los de Íñigo Pérez están disputando este domingo desde las 16:15 horas en el Coliseum ante el Getafe. Además, apuesta por "trasladar su máximo apoyo al equipo para afrontar este compromiso con la máxima concentración, ambición y responsabilidad".

Isi Palazón en un partido con el Rayo Vallecano

Comunicado completo del Rayo Vallecano

El comunicado íntegro del Rayo Vallecano en el que muestra la disconformidad y tardanza de los Comités de Disciplina y Apelación es el siguiente: "El Rayo Vallecano de Madrid, S.A.D., tras no haber recibido hasta el día de ayer la resolución del Comité de Apelación, lo que impidió acudir al Tribunal Administrativo del Deporte antes de la celebración de la jornada 34, al no disponer de días hábiles, desea manifestar su absoluta disconformidad con las resoluciones dictadas tanto por el Comité de Disciplina como por el Comité de Apelación en relación con todas y cada una de las reclamaciones efectuadas por esta entidad.

El Club considera que dichas resoluciones desatienden pruebas claras, evidentes y manifiestas que acreditan de forma fehaciente la existencia de errores en las decisiones objeto de impugnación, errores muchos de ellos reconocidos por el propio CTA. Asimismo, el Rayo Vallecano informa de que agotará todas las vías legalmente previstas con el firme propósito de defender sus intereses y hacer justicia.

Dada la importancia del partido de mañana, especialmente tras no haber conseguido los tres puntos en el encuentro frente a la Real Sociedad, el Club no desea profundizar más en este comunicado en estos momentos y quiere trasladar su máximo apoyo al equipo para afrontar este compromiso con la máxima concentración, ambición y responsabilidad".

El momento crucial de la temporada del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano está en un momento crucial de la temporada ya que a falta de cinco jornadas, incluyendo el partido de este domingo, ocupa la zona media de la tabla con 39 puntos y tiene el descenso a cinco. Los rayistas sin embargo tienen motivo más que suficiente para mirar hacia arriba ya que está a una distancia de cinco puntos con Europa que marca precisamente su rival de este domingo, el Getafe.

Además los de Íñigo Pérez están a las puertas de una final de Conference League ya que esta misma semana vencieron al Estrasburgo en el partido de ida de semifinales y tendrán que certificar su pase a la final continental el próximo jueves en territorio francés.