Ultimátum para Guido Rodríguez con fecha de caducidad

El Valencia CF quiere renovar al centrocampista el cual está colmando la paciencia de la entidad de Mestalla. El club blanquinegro ha realizado una última propuesta para convencer al argentino quien está siguiendo una hoja ruta muy similar a cuando no terminó renovando con el Real Betis hace varios veranos

Guido Rodríguez acapara todos y cada uno de los esfuerzos del Valencia CF en este inicio del mercado de fichajes de verano. El club de Mestalla está haciendo todo lo posible para que el argentino siga en el equipo que entrena Carlos Corberán, pero el centrocampista no termina de aceptar las ofertas de un Valencia CF que empieza a perder la paciencia. Tanto es así que el club blanquinegro ha tomado una decisión contundente: le ha dado un ultimátum con fecha de caducidad a Guido Rodríguez.

El Valencia CF le mejora la oferta a Guido Rodríguez

El Valencia CF está haciendo todo lo que está en sus manos para que Guido Rodríguez siga en el equipo la próxima temporada. La dirección deportiva del club de Mestalla le ha mejorado la última oferta de renovación que le presentó a los representantes del centrocampista argentino.

Sin embargo, en esta ocasión la nueva propuesta que se le ha puesto a Guido Rodríguez sobre la mesa va con ultimátum del Valencia CF ya que según informa Marca el club de Mestalla le ha puesto fecha de caducidad a la oferta. De este modo, el centrocampista se debe decidir en los próximas días o el Valencia CF comenzará a intentar fichar a otros futbolistas que tiene ojeados para esa posición.

Por tanto, el Valencia CF no quiere alargar mucho más el culebrón de Guido Rodríguez al cual desea quedarse después de haber sido muy importante en la recta final de la temporada recién finalizada, llegó en el mercado invernal procedente del West Ham United, en la que disputó 16 partidos y marcó 4 goles que ayudaron a que el equipo entrenado por Carlos Corberán a lograr la permanencia en Primera división.

A sus 32 años, Guido Rodríguez está pensándose bien qué oferta aceptar, cuenta con el interés de otros clubes de ligas muy poderosas en el plano económico, debido a que seguramente esté ante la posibilidad de firmar su último gran contrato como futbolista profesional.

Guido Rodríguez sigue un modus operandi que ya usó con el Real Betis hace varios veranos

La actual actitud de Guido Rodríguez no es ni mucho menos extraña ya que el centrocampista ya ha seguido esta hoja de ruta en el pasado. En el verano de 2024, y en los meses anteriores, el argentino estuvo sin aceptar una oferta de renovación que le hizo el Real Betis el cual se lo quiso quedar porque lo consideraba una pieza vital para su proyecto deportivo.

Guido Rodríguez no aceptó ni respondió a las propuestas que le hizo el Real Betis que finalmente optó por hacer público que el argentino no seguiría debido a que la oferta había sido retirada.

Pasados varios años, la situación de Guido Rodríguez ahora se repite en el Valencia CF el cual ha tenido que comunicarle que hay una fecha límite ya que el club de Mestalla no quiere condicionar el resto de su planificación estival de cara a la siguiente temporada a un jugador con el que existen serías dudas de que siga.