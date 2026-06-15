Oyarzabal rompe su silencio sobre su futuro en la Real Sociedad

El delantero tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2028. El club vasco ya ha dejado claro que quiere renovar a su capitán el cual ha manifestado, en medio de las informaciones de que hay interés de otros equipos, que su cabeza está en la Real aunque tampoco se cierra puertas de manera rotunda

Mikel Oyarzabal es uno de los asuntos que va a tener que abordar la Real Sociedad en no mucho tiempo. El delantero está siendo seguido por muchos equipos de primera línea de Europa, pero en el club vasco existe cierta tranquilidad debido a que al de Eibar aún le resta dos años de contrato, hasta el 30 de junio de 2028. A ello hay que añadirle que Mikel Oyarzabal es feliz en la Real Sociedad, aunque no se cierra puertas de otros clubes, manifestándolo en las últimas horas, justo antes de debutar en el Mundial 2026 con la Selección Española.

Oyarzabal tiene la cabeza en la Real Sociedad

Debido su buen rendimiento en la Real Sociedad, pero sobre todo a su titularidad en la Selección Española, Mikel Oyarzabal es un futbolista muy apetecible para algunos de los grandes clubes de Europa, siendo el FC Barcelona a uno de los que ha sido vinculado en las últimas semanas.

Sin embargo, en la Real Sociedad puede estar tranquilo ya que ha sido el propio Mikel Oyarzabal el que ha roto su silencio para asegurar que por su cabeza no pasa el irse del club vasco si bien es cierto que también ha dicho que en el fútbol nunca se sabe. "Bueno, usted lo ha dicho, nunca sabes qué puede pasar. En el club, en la vida... Nunca sabes. Estoy tranquilo, he dicho mil veces que me siento valorado y querido allí. Encontrar eso en otros sitios es difícil. Tengo a mi familia, mis amigos, mi grupo cercano a veinte o treinta minutos de casa y eso es importante. Nunca sabes lo que puede pasar, pero en mi cabeza está la Real", ha dicho en una entrevista en As.

El delantero de la Real Sociedad ha afirmado también que se mantiene ajeno a todo lo que se dice sobre su futuro. "Pues no haciendo caso. Cuando entras aquí, al principio te puede cambiar la mente, te puede sacar un poco de tu rutina el ruido que hay alrededor del fútbol, pero cuando llevas mucho ya sabes lo que hay. No hacer caso es el mejor remedio".

A sus 29 años, Mikel Oyarzabal es la bandera de la Real Sociedad y, por tanto, el club vasco no tiene ninguna intención de darle salida. De hecho, el equipo txuri urdin quiere ampliarle el contrato para que así el de Eibar quede ligado a la Real Sociedad de por vida. No habría problemas para ello ya que la relación entre Oyarzabal y la directiva es perfecta.

Oyarzabal, un futbolista que rompe moldes: no tiene representante

Las negociaciones entre la Real Sociedad y Mikel Oyarzabal serían diferentes al resto. Mikel Oyarzabal tiene una particularidad y es que no tiene representante, haciéndose el cargo de las conversaciones en caso de que sea necesario.

"No sé si atípico. Me considero yo mismo y estoy contento. Hay margen de mejora, como todo en la vida. Estoy tranquilo y haciendo las cosas bien. Atípico o no, no le doy muchas vueltas", ha dicho Oyarzabal cuando ha sido preguntado si se considera un futbolista diferente al resto.