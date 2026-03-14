Alineaciones Atlético de Madrid - Getafe CF: posibles onces del Atlético de Madrid y Getafe en el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid y el Getafe CF se enfrentan de nuevo esta temporada. Esta vez en la Jornada 28 de LaLiga EA Sports. Esta noche, el partido en el Riyadh Air Metropolitano puede ser una gran oportunidad para que el Atlético de Madrid pueda rotar y repartir los minutos entre sus jugadores y el Getafe siga con la buena dinámica que arrastra de las últimas jornadas

Atlético de Madrid y Getafe CF se citan en el día de hoy en el Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. El Cholo Simeone cuenta con tan solo una baja para esta jornada. El técnico colchonero podrá alinear a los jugadores más en forma de la plantilla y poder rotar y repartir minutos tras encarrilar de forma contundente la eliminatoria en Champions ante el Tottenham. Por su parte, José Bordalás tendrá más bajas para acudir al Riyadh Air Metropolitano.

Tan solo será baja Rodrigo Mendoza

El técnico del Atlético de Madrid tiene tan solo una baja. Diego Pablo Simeone no cuenta con Rodrigo Mendoza tras su lesión la pasada semana al sufrir un esguince de tobillo. Se espera que el joven futbolista español pueda regresar a la dinámica del equipo a finales del mes de marzo. Por lo demás, el Cholo podrá repartir los minutos de la mejor forma que considere, al tener ya pie y medio en los cuartos de final de Champions League y viajar a Londres la próxima semana sin mucha preocupación por lo que pueda pasar.

De esta manera, el Atlético de Madrid podría comenzar en portería con Oblak. Por delante podrían formar una línea defensiva con Molina, Giménez, Lenglet y Julio Díaz por la izquierda. Por otro lado, el centro del campo lo formarán Pablo Barrios, Koke y Almada. La zona ofensiva del cuadro colchonero será para Nico González y Alex Baena en las bandas y Sorloth.

Sin novedades para Bordalás en su visita al Metropolitano

Por su parte, José Bordalás cuenta con alguna que otra baja, aunque ninguna de última hora en esta semana. Con Juanmi, Borja Mayoral, Davinchi y Kamara en la enfermería, tendrá que preparar el encuentro Bordalás tras ganar la pasada jornada ante el Real Betis en el Coliseum.

Por ello, David Soria apunta a comenzar bajo palos en el Metropolitano. Kiko Femenia, Abqar, Domingos Duarte, Romero y Juan Iglesias serán los protagonistas de la defensa de cinco para José Bordalás. Por otro lado, la sala de máquinas estará compuesta por Arrambarri, Luis Milla y Djene un poco más retrasado. En la punta de ataque estarán dos delanteros como Satriano y Luis Vázquez para los goles.

Onces de Atlético de Madrid y Getafe CF

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Julio Díaz; Koke, Pablo Barrios, Almada; Nico González, Alex Baena y Sorloth.

Getafe CF: David Soria; Kiko Femenía, Abqar, Domingos Duarte, Romero, Juan Iglesias; Djene, Luis Milla, Arambarri; Satriano y Luis Vázquez.