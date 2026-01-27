Iglesias, defensa del Getafe: "Están jugando con el pan de nuestros hijos, hay que tomar cartas en el asunto"

El defensa del Getafe no pudo morderse la lengua durante ni después del partido ante el error del colegiado Alejandro Quintero en el gol del Girona

Un gol de cabeza de Vitor Reis salvador en el minuto 94 permitió que el Girona rescatara un punto este lunes en Montilivi y frustró una victoria muy valiosa del equipo de José Bordalás. El Getafe se adelantó con un tanto del debutante Luis Vázquez que le situaba 14º, pero al final encadenó la octava jornada sin ganar, con seis derrotas y dos empates, y acaba la jornada 17º, con un sólo punto de ventaja sobre el Mallorca. No gana en LaLiga desde el 28 de noviembre.

Y al finalizar el encuentro, el defensa azulino Juan Iglesias estalló contra los árbitros, denunciando que el gol del Girona en el minuto 94 llegó de "una falta clarísima". Cansado ya de que la historia se repita en contra de ellos, el zaguero ha lamentado que "siempre es lo mismo" y que "esto es lo que nos pasa al Getafe y tenemos que saber convivir con ello".

El defensa ha reconocido en Movistar LaLiga lo que le ha dicho al árbitro del partido, Alejandro Quintero: "Esto es el pan de nuestros hijos". En este sentido, ha recalcado que "hay que tomar cartas en el asunto porque no puede ser que una falta tan clara acabe en gol y no sean capaces ni de revisarlo en el VAR, que para eso está. No podemos permitirnos estas cosas. Nos estamos jugando mucho".

Pese a ello, Juan Iglesias ha querido resaltar que aunque el Getafe está en "una situación complicada", el equipo ha demostrado ante el Girona "carácter y personalidad" y ha "luchado" y "sufrido" mucho y ha "merecido" llevarse el partido después de hacer "un esfuerzo tremendo".

Por último, después de la "solidaridad mostrada por el equipo, que se lo ha dejado "todo", ha admitido que el empate final ha sido "un golpe muy duro" y "una pena" también porque querían dedicarle la victoria a su compañero Davinchi por la muerte de su padre en el accidente ferroviario de Adamuz.

Buen estreno de los fichajes del Getafe

El Getafe saltó en Montilivi con un once lleno de novedades, las de los recién llegados Zaid Romero y Luis Vázquez y la de Kiko Femenía. Y precisamente Luis Vázquez fue el autor del tanto azulino frente al Girona. Primero avisó con un chut que acabó en córner y en el minuto 59 firmó el 0-1 tras un centro de Juan Iglesias a la frontal del área pequeña, donde el '19' batió a Ter Stegen con un remate a la escuadra.