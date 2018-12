El Betis recogió 16.000 peluches: "Ha sido un éxito y un reto"

El descanso del Betis-Eibar dejó una de las imágenes del año en el Benito Villamarín. Una espectacular lluvia de peluches inundó el estadio verdiblanco hasta el punto de que la megafonía tuvo que pedir que se detuviera el lanzamiento para no retrasar el inicio de la segunda mitad. La iniciativa promovida desde el club fue un éxito que valoraba Ramón Alarcón en Tiempo de Juego de Cope. "Queremos que todos los partidos sean una fiesta e intentar cosas nuevas. Se nos ocurrió la idea de los peluches. Logísticamente ha sido un reto porque la policía nos decía que había que cachear a todos los peluches, nos preguntaba que cuantos serían y cómo íbamos a recogerlos... pero muy contentos por la respuesta. Ya la megafonía ha pedido que no se tiraran más. Ha sido un éxito pero ha sido complicado. Queríamos hacer una cuenta atrás en el descanso, pero ha sido toda la afición de forma espontánea y ha sido impresionante. La policía decía que había que hacer un control previo -hemos tenido que reforzar la seguridad- porque el peluche no llegaba directamente al césped y había que comprobar que no tenían pilas, ojos, o elementos que pudieran lesionar a algún espectador", explicaba el consejero verdiblanco.

Alarcón agradecía la solidaridad de la afición verdiblanca: "Ha sido en cadena, porque del tercer anillo llegaba al segundo. Hemos intentado limitar a peluches de no más de 35 centímetros. En total hemos recogido 16.000. Tenemos diez asociaciones para niños que están en situación que están en situación de no adquirir un juguete".

El Betis lo preparó todo al detalle, pero en un momento dado hubo que activar la megafonía. "Teníamos cien voluntarios y esperábamos que hasta 20.000 peluches lo teníamos controlado. Pero el descanso es corto, había que regar y ya hemos tenido que pedir que no tiraran más. Ha sido todo una fiesta. Cada día hay que inventar algo para que los béticos vengan con ganas de fiesta", concluía.