Unai Simón acalla las críticas en el Athletic Club y desmonta el relato en torno a la Selección española

Unai Simón, con dos porterías a cero consecutivas, remonta el vuelo tras las críticas recibidas por parte de la afición del Athletic Club. Además, el meta vasco ha tenido que lidiar con una corriente en forma de campaña que piden la titularidad de Joan García y David Raya en la Selección española

Dos porterías a cero consecutivas le han bastado a Unai Simón para acallar las críticas en torno a su temporada en el Athletic Club y responder a los que pedían la titularidad de David Raya o Joan García por delante de la del meta vasco. El empate ante el Slavia Praga en la Champions League y la victoria por 0-2 ante el Levante han supuesto un plus anímico para un Unai Simón que venía protagonizando el debate en la portería de San Mamés. Ernesto Valverde no duda con el internacional español al que comparan su temporada con la de Agirrezabala en el Valencia.

Unai Simón le da la vuelta a su situación personal con dos porterías a cero consecutivas en el Athletic

Unai Simón, sin hacer mucho ruido, le ha dado la vuelta a su situación personal esta campaña. Las críticas por acciones desafortunadas o en las que pudo hacer mucho más para evitar el gol corrían como la pólvora por las calles de Bilbao, en la que un sector de la afición achacaba al portero su bajo momento de forma. Muchos fueron los que salieron en defensa del meta rojiblanco, como Imanol Etxebarría, entrenador de porteros de Jagoba Arrasate con Euskadi.

Las críticas se trasladaron hasta el contexto de la Selección española mientras que aficionados echaban por tierra el trabajo del meta para pedir las titularidades de Joan García, que suma una portería a cero menos que el portero del Athletic, o David Raya. La realidad es que, ante todo el bullicio a su alrededor, Unai Simón ha trabajado en silencio y remonta el vuelo con dos porterías a cero consecutivas, ante el Slavia Praga en la Champions League y ante el Levante en LaLiga. Con estas dos, el portero del Athletic Club acumula 5 porterías a cero con la elástica rojiblanca en lo que va de curso.

Los aliados y rivales de Unai Simón en el Athletic

Entres sus aliados para mantener a raya la portería de San Mamés, Unai Simón se encomienda a la pareja de centrales formada por Paredes y Vivian, que han protagonizado 4 de las 5 porterías a cero del cuadro bilbaíno. El dato es muy diferente con Laporte que, lejos de su mejor versión, tan solo suma 1 portería a cero en los 11 partidos que ha disputado. Además, las comparaciones con Agirrezabala en el Athletic son irremediables después de que el meta vasco esté firmando una gran campaña en el Valencia. En lo que va de temporada, el portero cedido por el Athletic ha sido titular en 14 partidos de LaLiga, encajando 22 goles y dejando la portería a cero en 4 ocasiones, al igual que su rival en el Athletic, Unai Simón.