Intento postrero por cambiar la hora del Valencia - Sevilla de la jornada 15ª

La alcaldesa de la capital del Turia pide a Javier Tebas que reconsidere su negativa mover de franja el encuentro, que coincide con el Maratón Trinidad Alfonso

Aunque la jornada y la hora del encuentro en cuestión se conocen desde hace un par de semanas y faltan once días para que el colegiado de turno dé el pitido inicial en Mestalla, la alcaldesa de Valencia ha remitido una carta al presidente de LaLiga para que reconsidere su negativa a mover el duelo Valencia CF-Sevilla FC, fijado a las 16:15 horas del próximo domingo 7 de diciembre. Así, en una misiva que se ha hecho pública este mismo miércoles 26 de noviembre, la propia María José Catalá explica sus razones a Javier Tebas, aunque, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, las opciones son mínimas, por no decir nulas.

El contenido de la carta de la alcaldesa de Valencia a Tebas

"Estimado presidente: Me gustaría trasladarte la preocupación por el partido del Valencia CF-Sevilla FC que se va a celebrar el próximo domingo 7 de diciembre a las 16:15 horas dada su coincidencia con el Maratón Trinidad Alfonso, que se va a celebrar ese mismo día. Informarte que el pasado 5 de noviembre el Ayuntamiento de Valencia, a través de la Fundación Deportiva Municipal, se puso en contacto con el Valencia CF para trasladarle los problemas de accesos a la ciudad y movilidad interior que pueden producirse dada la coincidencia de dos eventos masivos. Ese mismo día, el club nos trasladó que había hablado con LaLiga y la organización que presides le había trasladado la imposibilidad de cambiar horario. Te solicito que reconsideres vuestra decisión dado que el Maratón supone una gran asistencia de personas, no sólo de participantes (35.000), sino de acompañantes (2,5 de media) y muchísimos vecinos que acuden a disfrutar del ambiente festivo del Maratón. La organización de este evento supone, con te imaginarás, una importante cantidad de calles y avenidas principales cortadas, que dificultarán el acceso de los aficionados a Mestalla, ya que algunos de esos cortes se prolongarán hasta pasadas las 15:00 horas. Por ello, y dados los problemas de acceso de los aficionados al partido de fútbol, solicito que hagas todo cuánto está en tu mano para cambiar el horario", reza la misiva de Catalá a Tebas.

La final de la Copa del Rey sí se adelantará

No es habitual que, salvo que se incumplan las 72 horas preceptivas de descanso entre partido oficial y partido oficial, LaLiga mueva un encuentro de su franja horaria. También, si la ocasión lo permite, se ha beneficiado con adelantos o atrasos a clubes españoles con partidos importantes en Europa, aunque, en situaciones como la que se presenta en Valencia con la celebración del Maratón, no se suelen hacer excepciones, menos aún con semana y media de antelación, con muchos aficionados con entradas, viajes y estancias de hotel pagados ya. La RFEF sí se está planteando seriamente trasladar la final de la Copa del Rey del 25 de abril al 18 de abril o, incluso, el 11 de abril después de la reelección de La Cartuja como sede. Y es que el primer día es Sábado de Feria en Sevilla y se celebra en la cercana Jerez de la Frontera el Gran Premio de Motociclismo, por lo que sería inviable dotar a los tres eventos de los cuerpos de seguridad estatales necesarios. Para el adelanto hace falta la connivencia de LaLiga, que tendría que reubicar los dos partidos del fin de semana elegido en el que estuvieran presentes los finalistas.