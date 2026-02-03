Arrasate: "Necesitábamos un día así, ha sido redondo"
El técnico del Mallorca se mostró aliviado tras conseguir el triunfo que les permite salir del descenso, aunque sabe que queda mucho trabajo por delante: "Con una victoria adelantamos a no sé cuántos equipo"
Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, ha analizado en sala de prensa el balsámico triunfo de su equipo frente al Sevilla. "La clave ha estado en el descanso. Hemos hablado que ese gol no nos puede hacer daño, que teníamos que seguir igual. Creo que el 2-1 nos ha dado mucha confianza y, a partir de ahí, he visto un equipo que quiero ver, que defiende con orden, con agresividad, con solidaridad y un equipo que no deja de mirar a la portería rival. Creo que es una victoria para nosotros necesaria. Yo creo que necesitábamos un día así", ha reconocido el técnico vasco.
Los goleadores: Muriqi, Samu Costa, Darder y Torre
"En ese aspecto es un día redondo, porque Muriqi ha hecho gol, pero hemos sumado más goleadores. Samu Costa, que ha hecho un gran partido y ha hecho un gol, una asistencia. Sergi Darder, que creo que le van a apuntar a él el gol. Pablo Torre también, que seguramente, como bien dices, son pocos minutos, pero le va a dar confianza y vamos a necesitar de todos en esta segunda vuelta y creo que en ese aspecto hoy es un día redondo".
El partido de David López en defensa
"Me alegro mucho por él, porque es un chico que no levanta la voz, trabaja, es de la cantera. Yo creo que es el espejo que muchos jugadores de la cantera se tendrían que fijar en él, porque a veces queremos correr demasiado pronto y a veces tomamos decisiones equivocadas. Y David, su sueño era jugar en el Mallorca, ha tenido que pasar por una cesión por el Burgos. Ha estado ahora, este año, sin poder jugar o ha jugado poco y, cuando le ha llegado la oportunidad, como ha estado preparado, lo ha hecho muy bien, el otro día y hoy sobre todo".
El rendimiento de Jan Virgili
"Creo que estaba haciendo un gran primer tiempo y es verdad que ha terminado tocado el primer tiempo, entre todos le hemos animado y eso es lo que queremos de Jan Virgili. Además hoy el rival jugaba con tres defensas y el objetivo era llevarle el balón a él, porque él es muy determinante ahí y no tenían cobertura ellos. Entonces yo creo que ahí se puede ver la mejor versión de Jan Virgili, como se ha visto en el penalti. Hoy le hemos visto con chispa, atreviéndose, y eso es lo que necesitamos y queremos de Jan Virgili".
Sale del descenso
"Ya estáis viendo que estábamos en descenso y con una victoria adelantamos a no sé cuántos equipos, pero ahora tenemos un partido muy complicado el sábado y puede pasar lo contrario. Entonces, yo creo que más allá de esos vaivenes emocionales tenemos que marcar un camino y el camino tiene que ser el del Athletic de Bilbao, mejorado el de hoy. Este es un poco el camino que queremos y, si seguimos por este camino, seguro que tendremos más alegrías".