Ferran Torres fuerza la maquinaria y Dani Olmo se ofrece para jugar por Pedri

El delantero podría ser la gran novedad de la convocatoria de Flick para medirse al Copenhague, mientras que el mediapunta le hecho saber al técnico germano que es capaz de hacer de '6'

El Barcelona ha completado este martes el último entrenamiento antes de medirse al Copenhague con la novedad del delantero Ferran Torres, que podría entrar en la convocatoria para el partido de la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.El atacante valenciano se perdió los últimos dos encuentros del conjunto azulgrana, contra el Slavia Praga (2-4) y el Oviedo (3-0), por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

La probable presencia del internacional español será la única alta del Barça para intentar sellar este miércoles en el Spotify Camp Nou el pase directo a los octavos de final de la máxima competición europea. El conjunto catalán necesita ganar y marcar tantos goles como sea posible para terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados.

Para este encuentro, el técnico del Barça, Hansi Flick, no podrá contar con los lesionados Pedri, Gavi y Christensen, que este martes no se ejercitaron en el campo de entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, ni con el sancionado Frenkie de Jong.

Y precisamente para cubrir la ausencia de todos los centrocampistas se ha ofrecido Dani Olmo. El mediapunta ha asegurado que no tendría ningún problema en jugar en la base de la medular, si bien ha recordado que su posición natural es la de '10'.

Ha sido en la rueda de prensa previa a la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones donde el internacional español ha explicado qué le pide su técnico, Hansi Flick, cuando juega un poco más atrasado de lo habitual: "El entrenador me pide que controle el partido, que reciba más balones, que haga jugar al equipo. Yo estoy contento de poder participar un poco más en esas posiciones, porque tienes más contacto con el balón que de '10'".

Sin embargo, ha precisado que su mejor posición es la de mediapunta: "De '10' es donde me muevo mejor, entre líneas y entre los centrales rivales, pero no tengo problema en asumir el rol de jugar en la base, ya lo he hecho en alguna ocasión este año u otros".

El de Terrassa lleva en este curso siete dianas, todas ellas en partidos en los que el equipo ha ganado. Un rendimiento creciente en las últimas semanas del que dice estar "satisfecho", aunque aún quiere más: "Todavía puedo sacar una mejor versión de mí mismo. He tenido más acierto de cara a gol, pero puedo mejorar muchos aspectos. La mejor parte de la temporada está por venir".