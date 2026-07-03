Fumata blanca para la marcha de Ter Stegen al Ajax

Principio de acuerdo entre los dos clubes y el futbolista, superando el principal escollo del alto salario que percibe el guardameta

El futuro de Marc-Andre ter Stegen estará en el Ajax la próxima temporada, si no se tuerce nada a última hora. El portero del FC Barcelona, que no tiene sitio en el equipo culé, saldrá con destino al conjunto neerlandés para ponerse nuevamente a las órdenes de Míchel, entrenador con el que ya coincidió en el Girona.

Desde hace algunas semanas el Ajax, el Barcelona y el futbolista trabajan en la operación para la cesión. Un asunto que, según Marca, ha cristalizado ya este viernes en un principio de acuerdo para el préstamo de Ter Stegen que encontrará así acomodo en tierras neerlandesas donde tratará de reencontrarse con la regularidad y su mejor versión.

Solventado el principal escollo del alto salario que percibe Ter Stegen

El principal problema para la salida de Ter Stegen era su alto salario, inasumible para el Ajax, como para casi cualquier equipo europeo. Los emolumentos del alemán se acercan a los 20 millones de euros. El Ajax podría abonar alrededor de un 10% de la ficha. Acordado ese punto más enquistado, el resto son asuntos con menos trascendencia que se ultiman para que el alemán nuevamente se ponga a las órdenes de Míchel.

El entrenador español ha sido el principal aval para que Ter Stegen aterrice en el Ajax. El que fuera entrenador del Girona conoce las cualidades y el liderazgo del portero del tiempo que lo tuvo a sus órdenes en la segunda parte de la pasada temporada. El portero fue cedido por el Barcelona. Pese a que no pudo jugar más que dos partidos con los de Montilivi por una lesión, Míchel quedó satisfecho con el alemán y ahora lo quiere en el nuevo proyecto que emprende.

La pérdida de protagonismo en la portería del Barcelona

Ter Stegen era consciente de que debía salir del Barcelona para buscar un rol y protagonismo que había perdido en la meta azulgrana. Al portero aún le restan dos años de contrato con el club catalán, aunque el siguiente todo apunta a que lo cumplirá con la elástica del Ajax bajo la fórmula de la cesión.

La llegada de Joan García a la portería del Barcelona ya supuso un varapalo para Ter Stegen. El exguardameta del Espanyol se ha hecho con la titularidad y las preferencias de Hansi Flick, tal y como quedó demostrado el curso anterior. También está por delante en las preferencias del entrenador el polaco Szczesny.

Ter Stegen podría viajar pronto a Ámsterdam

En principio la cesión sería sin opción de compra, pese a que en algún momento también se valoró esa opción. Ter Stegen ha viajado a Barcelona para cerrar los términos de este movimiento que podría completarse pronto y que llevaría al portero a sumarse a la pretemporada del Ajax.

Ter Stegen tiene claro que necesita minutos y protagonismo para dejar atrás las lesiones que le han impedido tener continuidad y que, entre otras cuestiones, le privaron de estar en la lista final de Alemania para el Mundial que se desarrolla estos días.