Algeciras 2-0 Betis Deportivo: Nadie dijo que la hazaña fuera fácil...

El ex verdiblanco Juanma abrió el marcador y falló un penalti 'a lo Panenka' para añadir emoción a un encuentro sin mucha más historia que supone la primera derrota con Dani Fragoso

Permanecía invicto desde su estreno Dani Fragoso, bajo cuyas órdenes el Betis Deportivo había sumado cuatro puntos de seis para soñar con salir del pozo del Grupo 2 de Primera RFEF, aunque este domingo se le ha atragantado la visita al 'gallito' Algeciras CF, que se impuso con tantos de Juanma García (a la sazón ex canterano heliopolitano) y Jorge Rastrojo ante un oponente que dominó en varias fases pero adoleció de falta de pegada, pese a que acabó con una doble punta formada por los 'tanques' Destiny Ilahude y Yanis Senhadji. Nadie dijo que la hazaña de salvar la categoría fuera una encomienda rápida ni sencilla, por lo que habrá que seguir remando.

Aunque el primer intento corrió a cargo de Borja Alonso, el gol tempranero ante sus ex de Juanma García, el más listo de la clase a la salida de un córner cabeceado por Ángel Gómez, obligó a los verdiblancos a redoblar esfuerzos. Manu González se empleó a fondo para sacar de dentro un remate a bocajarro de Jony Álamo, animándose el filial al filo del descanso, aunque ni un Óscar Masqué que ya ha olvidado su grave lesión (su disparo fue desviado por la zaga y se fue rozando el travesaño) ni Rodrigo Marina, a la media vuelta, lograron el empate.

Repitió intento nada más volver de vestuarios Borja Alonso, bien anulado por Iván Moreno, aunque una mano dentro del área de Jorge Oreiro a tiro de Juanma, ratificada desde el monitor por Domínguez Cervantes, supuso una gran oportunidad para el doblete del atacante cañamero, que erró al lanzar el penalti 'a lo Panenka' y toparse con el larguero. Con todo, en el ecuador de esta segunda mitad, Jorge Rastrojo aprovechó una indecisión de la defensa para regatear al portero y sentenciar.

Ficha técnica del Algeciras CF - Betis Deportivo de Primera RFEF

Algeciras CF: Iván Moreno; Paris Adot, Ángel Gómez, Víctor Ruiz, Tomás Sánchez; Iván Turrillo, Óscar Castro; Obeng (Dani Garrido 67'), Jony Álamo, Rastrojo; y Juanma (Manín 67').

Betis Deportivo: Manu González; Masqué, Oreiro, Elyaz Zidane, Bladi (De Roa 82'); Gnangoro, Corralejo (Reina 63'), Dani Pérez; Morante (Antonio González 63'), Borja Alonso (Destiny 75') y Rodrigo Marina (Yanis Senhadji 75').

Árbitro: Domínguez Cervantes (malagueño). Amarilla a los locales Iván Turrillo, Jony Álamo, Tomás Sánchez y Óscar Castro, así como al visitante Elyaz Zidane.

Goles: 1-0 (13') Juanma; 2-0 (70') Rastrojo.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 20ª en el Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Nuevo Mirador de Algeciras.