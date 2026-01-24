Betis Deportivo 0-1 Marbella: Golpe duro en la lucha por la permanencia

El filial verdiblanco se hunde en la tabla tras caer por 0-1 ante un rival directo lastrado por su debilidad en ambas áreas, pues perdió por un error puntual a pesar de disponer de más ocasiones

El Betis Deportivo sufrió una dolorosa derrota que agrava su preocupante situación al caer en casa con el Marbella, un rival directo que llegaba a la Ciudad Deportiva Luis del Sol con los mismos puntos que los verdiblancos. Así, los costasoleños se impusieron por 0-1 y hunden en el fondo de la tabla al filial, que podría acabar la jornada a más de diez puntos de la salvación.

Tras un repunte con la llegada de Dani Fragoso, el cuadro bético sumó su segunda derrota consecutiva lastrado una vez más por su déficit en las dos áreas, pues cometió errores atrás decisivos y no convirtió las numerosas ocasiones de las que dispuso, sobre todo en la segunda mitad, pero sin acierto de cara a puerta.

La ocasión más clara en la primera parte fue para Sosu

Así, al Betis le costó entrar en el partido por la intensidad con la que entró en el terreno de juego el Marbella, mejor posicionado de inicio, si bien los heliopolitanos fueron creciendo a lo largo de los minutos y dispusieron de las mejores ocasiones. Así, en el minuto 17 Sosu firmó una gran acción individual, pero no estuvo acertado delante del portero, con un remate inocente.

De este modo, se llegó al descanso con empate sin goles y la segunda parte arrancó con un cariz distinto, con los equipos más volcados sobre las áreas contrarias. El partido se convirtió en un festival de idas y venidas en el que salió perdiendo el Betis, pues aunque llegó en más ocasiones a la meta malagueña, fue el Marbella el que no perdonó en una de sus contadas oportunidades.

Fatalidad en el gol de la derrota

Bladi perdió el balón en un lugar peligroso y el centro lateral del Marbella fue impulsado a la red por Masqué para marcar en propia puerta cuando trataba de evitar el remate de Selma.

Reaccionó el Betis Deportivo con caudal ofensivo, pero ninguna de las tres ocasiones claras que tuvo acabaron en la red como reflejo de la delicadísima situación del equipo, con la salvación cada vez más difícil.

Ficha técnica:

Betis Deportivo: Manu González; Masqué, Oreiro, Elyaz Zidane, Ian Forns (Bladi 61’); Gnangoro Bouaré, Sorroche (Reina 61’), Dani Pérez; Sosu (Morante 46’), Borja Alonso y Rubén de Sá (Rodrigo Marina 67’).

Marbella: Manuel García; Jorge Álvarez, Juan Rodríguez, Escassi, Alejandro Martínez; Adrián Ruiz, Eugeni; Ernest, Pablo Moreno (Palacín 34’), Cambra y Selma.

Goles: 0-1 Masqué, en propia puerta (64′).

Árbitro: Marcelo Ibáñez amonestó a Elyaz Zidane, Adrián Ruiz, Sosu y Rafa Oya.

Incidencias: Partido disputado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.