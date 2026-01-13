Giráldez echa un cable a Almeyda: "Tiene recursos de sobra en el banquillo; hay que tener paciencia con los proyectos"

El preparador de los vigueses cree que el Sevilla "tuvo momentos para ganar el partido", pues impuso "un planteamiento valiente y agresivo" al principio

"Es una primera vuelta muy buena, con una burrada de puntos, en especial si tenemos en cuenta los pocos que hicimos en las primeras jornadas, donde se nos atragantó todo para sumar de tres. Hicimos partidos muy buenos, pero no éramos capaces de sacar los partidos adelante. Son muy buenos números, sobre todo fuera de casa, en la primera vuelta, con una derrota sólo lo contrario a lo que nos pasó el año pasado, que creo que únicamente hicimos una victoria en la primera vuelta lejos de casa. Jugamos hasta diciembre tres competiciones, así que muy contentos. Creo que todo el mundo teníamos esa duda, de cómo íbamos a competir en el torneo doméstico jugando en Europa. Creo que el equipo ha respondido con creces, pero sólo nos coloca en una buena posición de cara a la segunda vuelta. Tenemos que afrontarlo igual. Como dije la semana pasada y la anterior, nos acerca más al objetivo, que es la salvación. Muy contentos, porque creo que el equipo es capaz de competir en todo tipo de partidos, atravesar por momentos complicados con relativa solvencia, sin recibir ocasiones, sin recibir goles. Ha sido capaz hoy de hacer mucho daño en transición en muchos momentos y también, cuando nos han dado un poquito más de tiempo, de manejarlo con criterio, con desorden ofensivo para generar. Hemos tenido la suerte de ese penalti en los últimos minutos que nos hace llevarnos los tres puntos", resumía Claudio Giráldez, que rememoró el día de su debut en este mismo escenario.

Planteamiento

"Sabíamos que ellos podían optar por hacer pares menos uno o pares; es decir, dejarnos un poquito de tiempo a uno de los centrales, que es lo que ha pasado a partir seguramente del minuto 30, o estar mucho más cerca de un hombre a hombre en todo el campo, lo que hace difícil tener continuidad, más con un equipo tan físico como el Sevilla. Creo que el míster ha sido muy valiente en su planteamiento inicial, yendo hacia adelante con muchísimos jugadores, con una capacidad de robar y de ser agresivos, lo que nos ha hecho estar más cerca de nuestra portería de lo que nos gustaría. No hemos encontrado caminos hacia Borja Iglesias, no hemos estado precisos en el juego adentro para poder girar y llegar rápido a Jones El-Abdellaoui y a Bryan Zaragoza. Les han defendido muy cerca y no hemos sido capaces de cortar los pasillos, pero creo que tampoco hemos sufrido ocasiones en contra, más allá de centros laterales y el balón parado, que hemos defendido muy bien, algo que nos costaba mucho y hoy hemos sido capaces de defender muy bien a un equipo muy poderoso en ese arte. Y creo que la segunda parte, más allá de transiciones que tuvimos en la primera, una situación de ataques en espacios más grandes, creo que hemos tenido también algo más de control a medida que nos han dejado un poquito más de tiempo en la construcción, y hemos generado situaciones muy buenas de salir de situaciones de presión de ellos, pero sin acabar de finalizar y de generar ocasiones de gol. Hemos tenido muy clara la de Ilaix Moriba, una de Williot Swedberg, un tiro cruzado creo que es de Hugo Álvarez, no recuerdo, casi al final de la segunda parte, y creo que el partido se estaba madurando hacia nuestra victoria, como así ha acabado siendo", explicaba el míster de un RC Celta que busca mejorar en la segunda vuelta.

Un rival hundido

"Bueno, creo que durante muchos momentos se han animado, se ha vivido un ambiente de fútbol con mucho ruido, con un ambiente más habitual de un partido de fútbol de Primera. Obviamente, hay momentos en los que la afición ha mostrado desencanto y, bueno, son situaciones de fútbol, hay momentos mejores y momentos peores, pero creo que el Sevilla ha hecho un partido muy bueno, creo que ha tenido momentos para ganar el partido, que tiene recursos de sobra en el banquillo, con la dirección del entrenador y con los jugadores, para poder seguir sumando puntos, y que es un rival incómodo y difícil. Creo que también a veces hay que tener paciencia con los proyectos y con los momentos de las temporadas", zanjó de forma elegante.