Claudio Giráldez regresa a sus orígenes en Nervión y avisa sobre el Sevilla: "Es el equipo más físico de Primera"

El técnico vigués, que se estrenó en el banquillo celeste en el Sánchez-Pîzjuán, espera a "un Sevilla herido" con "muchos recursos" y tiene clara la clave del partido

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, realizó un amplio análisis del Sevilla de Almeyda en la rueda de prensa previa al choque de mañana en el Ramón Sánchez-Pizjuán, especial para él al ser el escenario donde se estrenó como técnico vigués y con victoria.

"Creo que era difícil imaginar que todo fuese como fue, de bien, en estos casi dos años. Es un campo que, evidentemente, a mí, en lo personal, me queda grabado para siempre. Un día especial para mí. Con respecto a si he cambiado o no, creo que todas las personas vamos evolucionando y cambiando en función a lo que vamos viviendo, pero he intentado mantenerme de la misma manera. Creo que soy la misma persona, el mismo tipo de entrenador, buscando evolucionar, crecer, mejorar, que es lo que llevo intentando hacer toda mi vida, en todos los aspectos, en los personales y en los profesionales", señaló Giráldez, que aseguró que mañana espera "a un rival herido después del último partido en casa", pero también con muchos recursos.

Elogios al Sevilla de Giráldez: "Tiene un nivel muy alto"

"Creo que ha demostrado que tienen un nivel muy alto en lo individual, en lo colectivo. Cuando están intensos es un equipo muy físico, seguramente el más físico de la categoría, con mucha capacidad para robar, para apretar en alto, para estar cerca de situaciones de hombre a hombre en las que son muy poderosos y con muchos recursos también en lo ofensivo", apuntó Giráldez, que apuntó la versatilidad de Almeyda.

"Encima tienen alternancia de sistema entre jugar con línea de cuatro o cinco atrás, lo que hace también un poco más imprevisible lo que pueda pasar. Esperemos que podamos hacer un partido bueno, que seamos capaces de controlar esa fuerza con la que pueden salir los primeros minutos, la agresividad con la que pueden salir los primeros minutos y entrar bien al partido, que va a ser determinante en este contexto", explicó el preparador vigués, al que le habría gustado que su expupilo Alfon estuviera para el partido, lo que no va a suceder.

Giráldez lamenta la lesión de Alfon: "Está teniendo muy mala suerte este curso"

“A ver, quiero que esté disponible, que esté sano, por el cariño que le tengo. Creo que es una persona que se cuida mucho, que trabaja mucho para estar disponible, para poder estar a su mejor nivel. Está teniendo muy mala suerte con las lesiones este año y preferiría que estuviese bien, que estuviese disponible y pudiésemos verle vestido de corto y no de calle, como entiendo que le veremos en el Sánchez Pizjuán”, indicó.