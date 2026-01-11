Claudio Giráldez repasa el mercado de Celta: Damián, Marc Vidal, Javi Rodríguez...

El técnico del Celta, además de hablar del rendimiento de algunos de sus jugadores y el objetivo del equipo esta temporada, también se ha mojado sobre algunas salidas de la plantilla

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, ha pasado por sala de prensa para valorar cómo llega su equipo al choque de este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, para el que no ha querido dar todavía pistas sobre los recuperados. "No tenemos la lista todavía. Faltaba algún jugador en clínica y vamos a esperar a que se vayan todos y conocer también la opinión de los médicos y de los fisios para ver si alguien tiene algo que le impida estar y, si no, si tenemos a todos disponibles, serán decisiones vinculadas a lo técnico, a lo deportivo", ha aclarado.

El preparador de Porriño ha querido poner en valor todo lo conseguido en esta primera parte de la temporada para dejar claro que lo importante empieza a jugarse a partir de primavera: "Tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento de la temporada, en el ecuador prácticamente, pero no vale para nada, que lo que vale es cómo acaba la temporada, que estamos mucho más cerca del objetivo principal de todo el club, que es permanecer en Primera división en la temporada que viene, que evidentemente la primera vuelta en cuanto a puntos está siendo buena. Acabar la primera vuelta en séptima posición es una situación muy buena clasificatoria para nosotros y sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar, que tenemos margen de mejora, que tenemos una oportunidad de cerrar todavía mejor la primera vuelta en Sevilla y creo que eso es colocarnos bien de cara a lo importante, que es lo que pasa en la parte final de la competición, y creo que nos tiene que dar tranquilidad para seguir construyendo pero teniendo claro que el principal objetivo del club, con mucha diferencia con respecto al siguiente objetivo, es que permanezcamos en Primera División el año que viene y este número de puntos nos acerca a ello".

La ambición sigue intacta

"Creo que era imposible imaginar dónde estamos ahora, todo lo que hemos conseguido entre todas las partes del club y que rodean al Celta en este periodo. La verdad es que estamos cumpliendo un sueño, está saliendo todo muy bien. Creo que estamos trabajando muy fuerte todos para que las cosas vayan bien y hemos tenido la suerte de que hayamos evolucionado de esta manera y que tengamos un ambiente tan bueno de trabajo, un ambiente tan bueno en el club alrededor de lo que pasa en el césped, y hemos tenido resultados por encima de lo que esperábamos. Tenemos la ambición de querer seguir mejorándolos y mejorando las prestaciones del equipo, que es nuestra manera de ser, una exigencia en el día a día para poder ser cada vez mejor".

La salida de Damián en enero

"En lo personal es una decisión difícil para mí. Es un jugador que seguramente es el que más tiempo entrené de todos los que tengo en la plantilla, que tenemos una relación personal muy buena, pero esto es fútbol profesional. Consideramos que era lo mejor para todas las partes. Creo que tenemos cinco jugadores en la posición. Él creo que es el que más puede aprovechar una cesión en este momento para seguir evolucionando en situaciones defensivas, en lo físico. Creo que es un jugador que, por cómo está el equipo diseñado ahora mismo y por cómo nos están defendiendo, quizá tiene más dificultades para poder participar de manera recurrente con nosotros. El Racing creo que es una muy buena salida, un equipo propositivo, un equipo que está en la parte alta, que tiene una ambición de querer ascender, de estar muchos años en la parte alta de Segunda División, con un entrenador al que conozco y creo que le va a poder mejorar y ayudar. Creo que también estar tanto tiempo conmigo y con otros jugadores le puede venir bien para ver otros escenarios y seguir creciendo en ese aspecto. En lo personal es difícil, pero creo que en lo deportivo es lo ideal para él en este momento y hemos estado todos de acuerdo en esa decisión, y ojalá le vaya muy bien y que sea bueno para él y para todos nosotros".

La situación de Marc Vidal

"Marc Vidal es uno de los jugadores que tiene alguna opción para poder salir. Hay algún otro compañero que también la puede tener. Hay jugadores que la tienen y no les interesa, no les apetece salir ahora y es totalmente respetable. Hay otros compañeros que también están buscando poder tener alguna oportunidad afuera. Lo iremos viendo durante el mercado y, de momento, lo importante es que no nos debilitemos. Creo que, en este caso, si saliese Marc Vidal, tenemos recursos dentro del filial, del juvenil, con muy buenos porteros para poder suplirlo y será lo mejor para Marc Vidal lo que se decida. Entiendo que la figura de los porteros, cuando no participan, no es sencilla de gestionar y desde aquí mi mayor agradecimiento a él y a Iván Villar cuando no han participado, por el compromiso, por cómo suman siempre al grupo, por cómo entrenan y por cómo ponen las cosas muy fáciles a todos los que están a su alrededor. Solo tengo palabras de agradecimiento para los dos y, en especial, para Marc Vidal, que es el que no ha tenido todavía oportunidad de jugar esta temporada".

El rendimiento de Javi Rodríguez

"Es un jugador que ha evolucionado, que es muy inteligente ofensivamente, aunque no lo pueda parecer porque parece que es una situación sencilla de su posición. Es un jugador muy inteligente que entiende muy bien los saltos de presión de los rivales, que nos aporta fiabilidad defensiva en cualquier altura del campo. Creo que es muy difícil de encontrar en un central. Es un jugador muy rápido, muy agresivo y muy pegajoso en la marca, tanto lejos de la portería como cerca. Lleva muchos partidos con nosotros y creo que se complementa muy bien con sus compañeros de línea. Estoy contento con el rendimiento también de Yoel Lago, de Carlos Domínguez cuando juega ahí; el otro día estuvo muy bien. Creo que es un poco algo más colectivo esa posición que de una parte individual y creo que Carl Starfelt nos aporta mucho, pero otros compañeros también lo han hecho bien y muchas veces también es más mérito del trabajo de todos, esa posición de que no tengas tantas situaciones individuales, de que las situaciones que se dan de mano a mano sean las menores posibles, y viene vinculado a unas distancias, a un buen trabajo de la primera línea de presión, a un buen trabajo de los medios. Intento verlo de una manera un poquito más colectiva".