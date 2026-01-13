El Celta tenía bien estudiado al Sevilla: "Su centro del campo son chicos grandes, fuertes, que tienen piernas aunque no tengan tanto fútbol"

El capitán del Celta puso en valor la importancia del triunfo ante un equipo muy físico pero sin mucho talento: "Sabíamos el partido que nos iban a plantear, este año nos estamos desenvolviendo muy bien en este tipo de partidos"

Con su victoria anoche ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Celta de Claudio Giráldez llega a la mitad de la temporada firmando la mejor primera vuelta a domicilio en la historia del club en Primera división. El equipo celeste ha alcanzado el ecuador del curso liguero sumando 18 puntos en los nueve encuentros que ha disputado lejos de Balaídos, una cifra que le permite superar los 17 que había logrado en el campeonato 2015-16 bajo la dirección del argentino Eduardo 'Toto' Berizzo.

Por todo ello, tras el partido de anoche, una leyenda viva del celtismo como Iago Aspas no dudaba en poner en valor el trabajo realizado por Claudio Giráldez y el equipo en todos estos meses. "Ha sido un partido muy entretenido porque ha tenido muchos contactos, muy físico porque sabíamos que ellos eran un equipo muy físico. Su centro del campo son chicos grandes, fuertes, que tienen piernas aunque no tengan tanto fútbol", explicaba el de Moaña en Movistar+.

"La verdad que estamos compitiendo muy bien, hoy era un partido muy difícil contra un equipo muy físico que iba mano a mano, casi, en todo el campo. Donde te movías tenías una marca. Hemos aprovechado muy bien las ocasiones que hemos tenido", reconocía el capitán celeste ante la dificultad del encuentro antes los sevillistas.

Pese a todo, el planteamiento del duelo estaba más que claro y Aspas también destacó la experiencia del equipo en este tipo de partidos tan cerrados. "Sabíamos el partido que nos iban a plantear, intentamos buscar soluciones pero era un partido más trabado o más difícil. Este año nos estamos desenvolviendo muy bien en este tipo de partidos de mantener la portería a cero", admitía el delantero.

Aspas destaca la profundida de la plantilla celeste

En cuanto a la importancia que tiene el triunfo, Iago Aspas ha sido claro: "Hay que darle valor a todos los puntos conseguidos, más en un escenario difícil. Sabíamos que ellos venían en una dinámica mala después de haber perdido el último partido en casa pero teníamos que aprovechar. Han salido con un arreón, con ímpetu de la gente y nos ha costado un poco más. Han ido pasando los minutos y hemos tenido más espacios, un poco más tiempo para pensar".

Por último, Aspas ha defendido que el hecho de tener una plantilla amplia y con varias alternativas está siendo clave para rendir de esta forma: "Tenemos muy buenos jugadores tanto los que hemos salido de titular como los que han participado desde el banquillo para darle la vuelta a la situación y poder haber ganado el partido".