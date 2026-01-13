Claudio Giráldez solventa las dudas del Celta de Vigo, que firma la mejor primera vuelta a domicilio de su historia en Primera División

El Celta de Vigo cierra una primera vuelta que ha estado llena de emociones, irregularidades y certezas, para así poder decir que es la la mejor primera vuelta a domicilio de su historia en Primera División

El Celta de Vigo da por concluida la primera vuelta de la temporada que ha tenido de todo. Los celestes comenzaron la campaña con muchas dudas, que ha resulto de forma magistral Claudio Giráldez para firmar la mejor primera vuelta a domicilio de su historia en Primera División.

El Celta remonta el vuelo de la mano de Claudio Giráldez

Con su victoria anoche ante el Sevilla (0-1) en el Sánchez Pizjuán, el Celta de Claudio Giráldez ha firmado la mejor primera vuelta a domicilio en la historia del club en Primera División. El equipo celeste alcanzó el ecuador del curso liguero sumando 18 puntos en los nueve encuentros que ha disputado lejos de Balaídos, una cifra que le permite superar los 17 que había logrado en el campeonato 2015-16 bajo la dirección del argentino Eduardo ‘Toto’ Berizzo. Además, el Celta ha logrado, a la conclusión de la primera vuelta, la séptima mejor puntuación del club en la máxima categoría desde que las victorias se premian con tres puntos. Los de Giráldez suman 29 puntos en las primeras 19 jornadas, una cifra que el Celta no firmaba desde el curso 2015-16 cuando alcanzó el ecuador con 31 puntos, uno más que el que había conseguido en la temporada 2005-06. El mejor registro data del campeonato 1998-99 con 34 puntos, dos más que los consiguió en la campaña 2001-02 y tres que en los cursos 1997-98 y 2015-16 según datos facilitados por EFE.

Claudio Giráldez sobre la primera vuelta del Celta: "En los inicios no fuimos capaces de sacar puntos"

Tras el duelo ante el Sevilla, Giráldez reconoció la mejora del cuadro gallego que empezó la temporada con muchas dudas y ninguna victoria. "Creo que hicimos en los inicios de temporada unos partidos muy buenos contra Villarreal, Betis y Girona, que no fuimos capaces de sacar puntos. En el calendario nos han venido de los seis o siete primeros, creo que prácticamente todos menos el Madrid, a Balaídos, lo que hace que muchas veces seamos complicados, pero creo que tenemos el objetivo también de seguir mejorando en casa, de seguir la línea de estos últimos dos partidos", destacó Giráldez en rueda de prensa. "Creo que por ahí va un poco la línea y ojalá podamos mantener la inercia de los últimos dos partidos en casa y lo de fuera sería maravilloso. Es muy difícil sumar un punto en esta competición, tenemos que ir paso a paso. Hoy toca disfrutar de la victoria en Sevilla y de los números de la primera vuelta", sentenció el entrenador del Celta de Vigo.