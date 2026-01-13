Borja Iglesias responde a los insultos homófobos sufridos tras el Sevilla-Celta

El delantero sufrió un episodio muy desagradable a la salida del Ramón Sánchez-Pizjuán y pocas horas después contestó en redes sociales para que que no pasara desaperbido

Borja Iglesias nunca se esconde y tiende a plantar cara cuando recibe duras críticas o insultos con replicas en las redes sociales para que no pasen desapercibidos episodios desagradables como el que sufrió ayer a la conclusión del Sevilla-Celta, saldado con una nueva derrota nervionense que generó crispación en la grada, proyectada especialmente hacia la directiva.

El 'Panda' también pagó los platos en un partido siempre especial para él por su reciente pasado bético y cómo vivía los derbis y en el que, como era de esperar, fue recibido con un ambiente hostil. Tensión dentro del guion que no está relacionada con lo sucedido en los aledaños del Sánchez-Pizjuán cuando se disponía a subirse al autobús.

Borja Iglesias sufrió insultos homófobos cuando salía del Sánchez-Pizjuán

Borja se detuvo un momento para darle una camiseta a un amigo y en ese momento le dedicaron insultos homófobos y se lanzaron proclamas completamente injustificables más allá de lo que ocurra en el terreno de juego o de la eterna rivalidad. Así, se pudo escuchar “A ver si te mueres, maricón de mierda” en el momento que se separó de sus compañeros para saludar.

Comportamiento lamentable al que, pocas horas después, respondió el propio delantero en su perfil de Twitter comentando el vídeo de los hechos recogidos por Zona Mixta. Una respuesta plena de ironía.

La respuesta del exdelantero del Betis

"Qué raro, si esto en el fútbol no pasa nunca", señaló el punta del Celta, acostumbrado a este tipo de insultos después de que él y Aitor Ruibal llevaran un bolso y las uñas pintadas en la boda de un integrante del cuerpo técnico. Su excompañero sufrió un ataque recientemente en Vallecas tras el Rayo-Betis con reacción original del club en la previa del siguiente encuentro.

Borja Iglesias ya había sido objetivo de un sector de la grada durante el partido, sobre todo cuando fue sustituido tras una floja actuación en la que apenas si creó peligro. Así, el punta recibió pitos y abucheos cuando se retiraba del terreno de juego, a lo que respondió con un saludo destinado a la zona de Biris Norte, lo que desató la tensión durante unos momentos ante la total tranquilidad del jugador.

Episodio aislado que no tiene nada que ver con los insultos homófobos que sufrió a la salida del estadio, completamente ajenos al fútbol y cualquier rivalidad, que nunca debe traspasar el límite del respeto ni cruzar la línea de la discriminación. Por desgracia, estas conductas son demasiado habituales todavía en el Deporte Rey, como denunciaba también hace poco Héctor Bellerín.