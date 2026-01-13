Marcos Alonso pone la luz y los puntos para cerrar una primera vuelta notable del Celta: "El trabajo se ve reflejado con los resultados y esto ayuda al buen ambiente del club"

El central del Celta de Vigo completa una primera vuelta sobresaliente en el ámbito personal con un gol ante el Sevilla y otorgándole los tres puntos al cuadro vigués que cierra el primer tramo de temporada empatado a puntos con el Real Betis en busca de un puesto europeo

El Celta de Vigo despide el primer tramo de la temporada, tras los 19 partidos de la primera vuelta jugados de LaLiga, séptimos. Los celestes empatan a puntos con el Real Betis, al que le han recortado una distancia considerable de puntos. Para poner el broche final a media temporada que ha ido de menos a más, el Celta completó ante el Sevilla un partido gris, atípico si tenemos en cuenta la línea continuista de resultados positivos que venía trayendo el cuadro de Claudio Giráldez. Aún así, el combinado vigués fue capaz de llevarse el premio del Sánchez Pizjuán gracias a un Marcos Alonso que puso la luz y los tres puntos en el casillero de LaLiga para cerrar la primera vuelta del Celta de Vigo.

Marcos Alonso sobre el crecimiento del Celta: "El trabajo se ve reflejado con los resultados"

Cuando todo estaba abocado al empate 0-0, un penalti en el área del Sevilla lo cambió todo, siendo Marcos Alonso el responsable de convertir la pena máxima. El madrileño, que está completando una de sus mejores temporadas en Primera división como central, agarró el esférico y, desde los once metros, engañó al Vlachodimos para darle luz al partido del Celta y los tres puntos a Giráldez. Tras el partido, Marcos Alonso valoró el momento que atraviesa el Celta de Vigo que, en lo que va de campaña, tan solo ha perdido 4 partidos de LaLiga de 19 disputados. "El trabajo se ve reflejado con los resultados y esto ayuda mucho al buen ambiente que hay en el vestuario, con la afición y con el resto del club", afirmó a Movistar+ el veterano zaguero madrileño. Para Marcos Alonso, "es muy importante lo que está haciendo el equipo, hay que darle mucho merito y disfrutar, y que esta victoria valga para seguir trabajando y disfrutando".

Giráldez acierta con Marcos Alonso en el centro de la zaga del Celta

En lo que va de curso, la participación de Marcos Alonso ha sido crucial para el crecimiento que ha vivido el equipo celeste. La temporada arrancó con muchas dudas en el plantel gallego ya que los resultados no sonreían al cuadro vigués. Ante la falta de gol, que ha día de hoy sigue emborronando el trabajo del Celta, que es sublime, Giráldez acertó con apuntalar la defensa, apoyándose principalmente en Marcos Alonso y Starfelt. El madrileño ha estado a la altura de las circunstancias abandonando la banda izquierda para, basándose en su madurez, convertirse en uno de los centrales más solventes de Primera división.