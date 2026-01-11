Alineaciones Sevilla - Celta: Alineación posible de Sevilla FC y RC Celta de Vigo en la jornada 19ª de LaLiga EA Sports

Con Vargas de regreso en las filas blanquirrojas y Starfelt en las celestes, se adivina un nuevo pulso con tres centrales y carrileros largos por bando y bando, aunque con planteamientos diferentes desde ahí

El Sevilla FC, que viene de enlazar tres derrotas y sólo ha ganado uno de sus cinco últimos duelos oficiales, busca redimirse también en casa del sonrojante 0-3 ante el entonces colista Levante UD ante un RC Celta de Vigo que daría caza de vencer en la sexta plaza al Real Betis y cuya única mancha reciente es la eliminación copera ante el Albacete Balompié. Matías Almeyda recupera a Tanguy Nianzou y Rubén Vargas, al tiempo que Alexis Sánchez llega a tiempo, por lo que las únicas ausencias son las del castigado Marcao Teixeira, los renqueantes Gabriel Suazo, César Azpilicueta y Alfon González, más los presentes en la Copa de África Akor Adams y Chidera Eujke. En el bando visitante, Ferrán Jutglà se quedó fuera de la lista por motivos personales, mientras que regresa, una vez superada su lumbalgia, Carl Starfelt, por lo que no hay ya lesionados ni sancionados para Claudio Giráldez.

El posible once nervionense

Seguirá bajo palos Odysseas Vlachodimos, después de que su entrenador y su seleccionados vean más fuera que dentro a Örjan Nyland, mientras que se espera la repetición de la línea de cinco atrás, con Juanlu Sánchez y Joaquín Martínez 'Oso' como carrileros, más José Ángel Carmona, Nemanja Gudelj y Kike Salas como centrales. Por delante, Batista Mendy y Lucien Agoumé escoltarían a Djibril Sow, con Rubén Vargas, 'Peque' Fernández o Alexis Sánchez enlazando con Isaac Romero arriba. Menos probable es volver al 1-4-2-3-1, con el que sobraría un central y habría más alternativas por fuera en ataque, como Adnan Januzaj.

El posible once celeste

Los vigueses juegan ya casi de memoria, por lo que, con casi todos disponibles, su técnico recuperará la línea de centrales por delante de Ionut Radu formada por Javi Rodríguez, Carl Starfelt y Marcos Alonso. En el doble pivote le está funcionando muy bien la pareja Miguel Román-Ilaix Moriba, mientras que por las bandas como carrileros cuentan con aparente ventaja Sergio Carreira y Óscar Mingueza a pie cambiado por delante de Javi Rueda o Hugo Álvarez. En la punta de lanza sería una sorpresa que no apareciese Borja Iglesias, mientras que entre sus dos acompañantes descolla Bryan Zaragoza, aunque también podrían ingresas Pablo Durán, Iago Aspas o Williot Swedberg.

Ficha técnica del Sevilla FC-RC Celta de LaLiga

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Carmona, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Vargas; e Isaac Romero.

RC Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Miguel Román, Moriba, Mingueza; Swedberg, Bryan Zaragoza; y Borja Iglesias.

Árbitros: Sánchez Martínez (murciano), con el valenciano Caparrós Hernández en el VAR.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora y TV: 21:00 (Movistar Plus LaLiga).