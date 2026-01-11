La lista de 22 de Almeyda para recibir al Celta: una gran alegría y un problema menos

El golpe en la cadera que sufría Alexis Sánchez no le ha impedido estar contra los vigueses, mientras que Rubén Vargas vuelve a la lista un mes y medio después

El regreso de Rubén Vargas, que se lesionó el 24 de noviembre de 2025 durante la visita al RCD Espanyol, es la gran novedad en la convocatoria del Sevilla FC para el encuentro de este lunes 12 de enero de 2026 a partir de las 21:00 horas ante el RC Celta en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, a la sazón el último de la primera vuelta para ambos y el que cierra, de hecho, la jornada 19ª de LaLiga a todos los efectos. El internacional suizo de ascendencia dominicana sufrió una rotura en el bíceps femoral izquierdo y, aunque amagó con regresar ante el Levante UD, se quiso asegurar para evitar recaídas, siendo ahora, mes y medio después de caer, cuando estará disponible. Llega igualmente sin problemas Alexis Sánchez, que se ausentaba este domingo por un golpe en la cadera que no reviste importancia.

Seguirán fuera hasta tres zagueros, el aún sancionado Marcao Teixeira (que cumplirá el segundo de los seis encuentros que le cayeron por su expulsión en el Santiago Bernabéu) y los lesionados César Azpilicueta y Gabriel Suazo (ambos renqueantes del sóleo tras sendas recaídas, como el atacante Alfon González), mientras que está mucho mejor de sus molestias en el bíceps femoral Tanguy Nianzou, otro que se encuentra entre los elegidos para recibir al conjunto gallego. Akor Adams y Chidera Ejuke, clasificados (con gran papel del delantero centro) para semifinales de la Copa de África, completan la nómina de ausencias, sin olvidar a un Ramón Martínez traspasado a coste cero (con opción de recompra y un 40% de los derechos retenidos) al Real Valladolid. Nemanja Gudelj y el mencionado Nianzou son los apercibidos de sanción, por lo que, si vieran una amarilla, se perderán la cita en Elche del lunes 19 de enero.

La lista de 22 convocados de Matías Almeyda para el Sevilla - Celta

Los 22 citados por parte del entrenador del Sevilla FC, el argentino Matías Almeyda, para el encuentro de este lunes ante el RC Celta de Vigo son los siguientes: los porteros Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Alberto Flores; los defensas José Ángel Carmona, Juanlu Sánchez, Kike Salas, Tanguy Nianzou, Fábio Cardoso, Andrés Castrín y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Batista Mendy, Lucien Agoumé, Djibril Sow, Nemanja Gudelj, Joan Jordán, Manu Bueno, Adnan Januzaj, Miguel Sierra, 'Peque' Fernández y Rubén Vargas; así como los delanteros Alexis Sánchez e Isaac Romero.