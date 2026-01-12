Sevilla - Celta: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 19 de LaLiga

El Sevilla cierra la primera vuelta de LaLiga con la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán de un Celta lanzado con la obligación de redimirse tras el varapalo contra el Levante

Después de la dolorosa derrota contra el Levante, el Sevilla cierra la primera vuelta de la competición liguera con un nuevo compromiso en casa, en esta ocasión contra el Celta del Vigo, con la obligación de sumar el primer triunfo del año 2026 para no meterse en problemas serios. Un partido que se disputará este lunes y que podrás seguir en el minuto a minuto que ofrecerá ESTADIO Deportivo.

En este momento, el Sevilla ocupa la undécima posición, con cuatro puntos de renta sobre el descenso tras el varapalo contra los granotas, por lo que resulta esencial dar una alegría a la hinchada y tomar impulso para alejarse de la zona peligrosa antes de que empiece a quemarse de verdad. Además, aunque cuenta con la total confianza de la alta cúpula, Almeyda también necesita un respiro y un subidón para iniciar la segunda vuelta con otra cara.

Para ello, debe imponerse a un Celta que llega en una dinámica completamente distinta, tanto en cuanto está metido de lleno en la pelea por los puestos europeos. Ahora mismo es séptimo, a dos puntos del sexto, el Betis, después de encadenar cuatro jornadas sin perder, con tres victorias y un empate que han aupado en la tabla a los de Claudio Giráldez. Así, se presentarán en Nervión tras haber pasado por encima del Valencia con una goleada (4-1).

Sevilla-Celta: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta noche al Sevilla Fútbol Club con el Celta de Vigo, correspondiente a jornada 19 de la LaLiga, la última de la primera vuelta, se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este lunes 12 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas, por lo que será el partido que cierre dicha jornada.

Sevilla-Celta: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido que se jugará este lunes en el estadio blanquirrojo se podrá ver por televisión en plataforma de pago, más concretamente en Movistar LaLiga, con la opción habitual de visionarlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Sevilla-Celta: ¿Cómo seguir online este duelo?

Además de poder verlo por televisión, está la opción de seguir online el Sevilla-Celta en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de www.estadiodeportivo.com en un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que ocurra sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. A la conclusión del encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo proseguirá con la crónica del encuentro, las declaraciones de los protagonistas y las notas de los futbolistas nervionenses.