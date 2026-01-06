El nubarrón de las sanciones vuelve a amenazar tormenta en el Sevilla FC: más problemas a la vista para Almeyda

El técnico argentino comenzó a preparar el duelo ante el RC Celta sin recuperar a ninguna de sus ocho bajas contra el Levante. Además, tiene a tres jugadores apercibidos de sanción y hay otros ocho que están a dos tarjetas amarillas de tener que cumplir ciclo

Gudelj fue amonestado por Iosu Galech ante el Levante y es uno de los apercibidos del Sevilla para recibir al Celta. LaLiga

El Sevilla FC se presentó en el Ramón Sánchez-Pizjuán para su desastroso primer partido de 2026 con ocho bajas. Entre los cinco jugadores lesionados, los dos que están jugando la Copa de África, el castigado Marcao Teixeira y la ausencia de refuerzos invernales hasta la fecha, el entrenador nervionense se quedó con sólo 13 futbolistas alineables. O eso debió de entender, pues Matías Almeyda sólo hizo dos de los cinco cambios disponibles ante el Levante UD. La situación para el argentino, lejos de mejorar, incluso amenaza con ser todavía peor. No en vano, el nubarrón de las sanciones vuelve a amenazar tormenta: hay tres futbolistas apercibidos y otros ocho que se encuentran a sólo dos tarjetas amarillas de tener que cumplir ciclo de amonestaciones.

Matías Almeyda no recupera a ninguna de las ocho bajas del Sevilla FC y además tiene tres apercibidos de sanción

El plantel gozará este martes de un día de descanso tras ejercitarse en la mañana del lunes, en una sesión en la que Almeyda no recuperó a ninguno de los convalecientes: Rubén Vargas es el más cercano a volver, pero Azpilicueta, Suazo y Alfon estarán aún entre tres y cuatro semanas parado. Además, aún está por ver si Nianzou puede regresar para el choque del próximo lunes ante el RC Celta de Vigo. Salvo sorpresa, para ese encuentro aún no estarán los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que dos días antes buscan el pase a semifinales de la Copa de África; ni tampoco Marcao, pues le restan por cumplir cinco de sus seis citas de sanción.

Así, de cara a los siguientes choques ante Elche CF (19-E) y Athletic Club (25-E), el técnico del Sevilla FC deberá tener muy en cuenta la condición de equipo más amonestado de LaLiga. No en vano, además de ser el único conjunto en el que ya han cumplido ciclo tres futbolistas, cuenta con el propio Nianzou y con Nemanja Gudelj como apercibidos. El serbio vio su cuarta amarilla ante el Levante y se unió así al francés, quien también estaba con cuatro tarjetas cuando volvió a lesionarse a mediados de noviembre.

Por si fuera poco, Marcao regresará apercibido cuando cumpla su durísimo castigo y hay ocho futbolistas a sólo dos amonestaciones de tener que cumplir un choque sin jugar. Con tres cartulinas están Isaac Romero, Djibril Sow, Batista Mendy, Andrés Castrín y los lesionados Azpilicueta y Suazo. Asimismo, José Ángel Carmona y Lucien Agoumé ya se encuentran con ocho tarjetas amarillas cada uno y se acercan bastante a su segundo ciclo cuando aún no ha concluido la primera vuelta liguera.

Así se reparten las 59 tarjetas amarillas y 2 rojas del Sevilla FC en las 18 jornadas de LaLiga EA Sports

El Sevilla FC, con 59 cartulinas, es el equipo más amonestado de LaLiga. Además, ostenta el liderazgo de este clasificación disciplinaria con muchísima diferencia sobre el segundo puesto, compartido por el Rayo Vallecano y el Getafe CF con 47, y sobre el tercer escalón, donde Deportivo Alavés y Levante UD también se encuentran igualados en 43. Las sanciones, otra plaga que asola Nervión.