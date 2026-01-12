Sevilla - Celta, en directo el partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online
ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca en este encuentro, que cierra tanto la jornada 19ª del campeonato doméstico de la regularidad como la primera vuelta
Sevilla
Celta
Minuto a minutoActualizar narración
Pese a la hora de un día laborable, se van llenando las gradas del Ramón Sánchez-Pizjuán. Queda un cuarto de hora para que esto arranque.
Alfon, que es baja hoy por lesión, se reencuentra con viejos conocidos de su antiguo equipo, como Pablo Durán.
La llegada del autobús del Sevilla, cortesía de Juanjo Ponce. La afición, lejos de estar de uñas, anima a los suyos con aplausos. Los jugadores respondían desde dentro golpeando los cristales en señal de agradecimiento.
No hay sorpresas en el once inicial de Almeyda, que reserva a Vargas para la segunda mitad al estar recién retornado de un mes y medio de lesión. Era la única duda, pero mantiene a Peque y reserva a Alexis, también con una contusión del último entrenamiento, como escolta de Isaac Romero. Estaba claro que seguiría Vlachodimos bajo palos; Juanlu y Oso abiertos en los carriles; una línea de tres centrales con Carmona, Gudelj y Kike Salas; así como un trivote con más músculo que calidad formado por Mendy, Agoumé y Sow.
En las filas celestes, Radu era seguro bajo palos, como el regreso de Starfelt, superada su lumbalgia, a una línea de tres atrás junto a Javi Rodríguez y Marcos Alonso; Mingueza estará en un carril, Miguel Román y Moriba por dentro, pero El-Abdellaoui adelanta a Carreira en la otra banda. Arriba, sin Jutglà, apuesta por Iago Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.
Árbitros: Sánchez Martínez (murciano), con el valenciano Caparrós Hernández en el VAR.
Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.
Hora y TV: 21:00 (Movistar Plus LaLiga).
¡¡Ya están las alineaciones oficiales!!
El que se pone más a tiro por su escaso rendimiento y podría salir este enero es Enzo Molebe, por quien el Lyon tumbó una oferta sevillista en agosto.
El Getafe también pretende a Maupay, objetivo de nuevo en Nervión.
Uno que se quiere quedar, aunque será difícil si el Trabzonspor exige los siete millones de euros de su opción de compra, es Batista Mendy.
Con esta convocatoria, éstos podrían ser los onces de sevillistas y célticos.
Desde Francia apuntan que el Sevilla habría ofrecido ocho millones de euros por el mediocentro colombiano de 25 años Cristian Cásseres Jr, aunque el Toulouse no está por la labor.
Así veían el encuentro en las vísperas tanto Matías Almeyda como Claudio Giráldez.
¡¡Buenas tardes!! Bienvenidos al directo del Sevilla-Celta. Para comenzar, todos los datos relevantes de la previa.
Sevilla FC y RC Celta de Vigo, con sensaciones opuestas, cierran esta noche la jornada 19ª de LaLiga y, por ende, la primera vuelta de un campeonato al rojo vivo. No en vano, el Real Madrid acaba de destituir a Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España en Arabia Saudí para nombrar a Álvaro Arbeloa, un hecho tan inusual como relevante, al tiempo que los nervionenses buscarán una alegría para reconducir el inicio de 2026, que tuvo como negativa puesta de largo el 0-3 del entonces colista Levante UD en un Ramón Sánchez-Pizjuán que se presume de uñas contra los suyos, obligados a despertar en esta segunda comparecencia en una semana como locales. Enfrente, un conjunto vigués que, pese al traspié europeo ante el Bolonia y la eliminación copera contra el Albacete Balompié, vive un buen momento en el torneo regular.
Tanto es así que, de vencer a los blanquirrojos este lunes, cazarán al Real Betis en la sexta plaza de la clasificación de Primera división. Se trata, además, de una cita inolvidable para Claudio Giráldez, que debutó en este mismo escenario como técnico del primer equipo celeste hace dos campañas, además con una victoria. Y, en cierta forma, también muy recordada entre los anfitriones, que se llevaron los tres puntos por la mínima con tanto de Manu Bueno hace poco más de un año, encuentro que significó el adiós oficial en casa de una leyenda del sevillismo como Jesús Navas. De todas maneras, no habrá lugar para la nostalgia ni para cualquier otra cosa que la urgencia por reconducir el camino hacia la tranquilidad, pues los resultados de la jornada acercan demasiado el descenso.
Recupera Matías Almeyda a un hombre muy importante hasta ahora, Rubén Vargas, que se ha pasado mes y medio lesionado. También a Tanguy Nianzou, con los dedos cruzados para que el zaguero francés no vuelva a romperse en un tiempo y para que no se le cruce deportivamente el cable como en el Metropolitano, por ejemplo. En las filas viguesas, se reincorpora igualmente tras una lumbalgia su efectivo más fiable en defensa, Carl Starfelt, de tal manera que no habrá más ausencias obligadas que la de Ferrán Jutglà, al que su técnico dijo en un primer momento que había descartado por motivos deportivos, aunque luego se reveló que se perderá este importante encuentro por razones estrictamente personales. Más contingencias (Suazo, Marcao, Alfon, Azpilicueta...) tienen los locales.