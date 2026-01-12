Sevilla - Celta, en directo el partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online

No hay sorpresas en el once inicial de Almeyda, que reserva a Vargas para la segunda mitad al estar recién retornado de un mes y medio de lesión. Era la única duda, pero mantiene a Peque y reserva a Alexis, también con una contusión del último entrenamiento, como escolta de Isaac Romero. Estaba claro que seguiría Vlachodimos bajo palos; Juanlu y Oso abiertos en los carriles; una línea de tres centrales con Carmona, Gudelj y Kike Salas; así como un trivote con más músculo que calidad formado por Mendy, Agoumé y Sow.

Alineaciones Sevilla - Celta: Alineación confirmada de Sevilla FC y RC Celta de Vigo en la jornada 19ª de LaLiga EA Sports

En las filas celestes, Radu era seguro bajo palos, como el regreso de Starfelt, superada su lumbalgia, a una línea de tres atrás junto a Javi Rodríguez y Marcos Alonso; Mingueza estará en un carril, Miguel Román y Moriba por dentro, pero El-Abdellaoui adelanta a Carreira en la otra banda. Arriba, sin Jutglà, apuesta por Iago Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Árbitros: Sánchez Martínez (murciano), con el valenciano Caparrós Hernández en el VAR.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora y TV: 21:00 (Movistar Plus LaLiga).